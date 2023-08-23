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"Там есть то, что действительно необходимо:" Финляндия анонсировала новый пакет помощи для Украины

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Там есть то, что действительно необходимо:" Финляндия анонсировала новый пакет помощи для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Финляндии Петтери Орпо / Фото: Офис президента Украины

Это будет уже 18 пакет от страны.

Украина получит новый пакет помощи Финляндии. Правительство должно утвердить его в конце недели.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орло, сообщает "Европейская правда".

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По словам Орпо, этот пакет такой же по объему, что и предыдущие. Он акцентировал, что Финляндия является одним из самых больших доноров Украины с учетом размера страны.

"Там есть вещи, которые действительно необходимы: тяжелое вооружение и боеприпасы", – отметил премьер.

На заявление премьера Финляндии отреагировал президент Украины. Зеленский поблагодарил страну за уже оказанную помощь и сказал, что новый пакет помощи будет действительно необходим.

Орпо также сравнил войну против продолжающейся Украины с зимней войной Финляндии.

"Финляндия воевала, равно как сейчас воюет Украина", –  отметил финский премьер.

Напомним, в Киев 23 августа прибыл премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны говорили об оборонном и сотрудничестве безопасности.

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Дата публикации
Просмотры
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