Государственная граница России не охраняется никак, есть только ржавая колючая проволока и сваленные на нее деревья.

Об этом рассказал командир РДК Денис с позывным "Уайт Рекс", фрагмент видео которого распространяется в телеграмм-канале.

Он шокирован, что граница России, которая воюет в Украине больше года, никак не охраняется.

"Я не думал, что участок границы между двумя воюющими уже год странами не будет охраняться совсем. Мы сюда (в помещение — ред.) пришли, здесь на входе сидит тетя, которая строго спросила: "Это кто?". Пройти участок границы между Украиной и Россией было проще, чем зайти сюда, потому что здесь хотя была какая-то тетка. Там (на границе РФ и Украины – ред.) не было никого. Понимаете. Мы шли, и я думаю, вот сейчас начнут со всех сторон стрелять, здесь будет дрон и прочее. Вот сейчас. Мы выходим на государственную границу, а там колючую проволоку, которая ржавая, а в некоторых местах на нее поваленные деревья. Я понимаю, что они уже черные, то есть лежат там уже очень давно", – поделился он впечатлениями.

Напомним, начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" рассказал, что Россия перебросила войска с фронта в Белгородскую область после их проникновения на территорию РФ. Это одна из задач повтанцев. Операция в Белгородской области Российского добровольческого корпуса и "Легиона Свобода России" проходит и дальше.

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