"Там сгорают "дела": Арестович объяснил, почему в России жгут военкоматы

"Там сгорают "дела": Арестович объяснил, почему в России жгут военкоматы

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что мобилизации у РФ не будет.

Он считает, что в РФ специально поджигают военкоматы, чтобы горели "дела" россиян, которые подлежат мобилизации.

Такое мнение советник Офиса президента рассказал в интервью российскому правозащитнику и адвокату Марку Фейгину в четверг, 5 мая.

"Для чего курить военнослужащие? Там сгорают документы. Как тебя вызвать, если не понятно, кто ты и существуешь ли ты вообще. То есть россиянин, сжегший военкомат, избавляет себя от перспективы мобилизации. Вот они посчитали, сколько сгорело войскоматов, видимо, выразили обеспокоенность и потому начали делать разные заявления", — сказал Арестович.

Заметим, аналитики Conflict Intelligence Team не фиксируют в РФ серьезные шаги к оглашению мобилизации. В то же время отмечают, что в разных регионах страны россиян вызывают в военкоматы для "уточнения данных" и предлагают подписать краткосрочный контракт.

Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, объявление Путиным 9 мая общей мобилизации в России маловероятно.

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