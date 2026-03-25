"Там все горело": дроны ударили по стратегическим портам РФ на Балтике (фото, видео)

Пожар в порту в Усть-Луге после атаки 25 марта / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

В ночь на 25 марта дроны атаковали ключевые морские порты Ленинградской области России — в Усть-Луге и Выборге. Усть-Луга и недавно атакованный Приморск — второй крупнейший узел экспорта российской нефти на Балтийском море.

Об этом сообщили телеграм-каналы.

В Ленинградской области местные жители сообщали о взрывах и ярких вспышках в небе. На фоне атаки была временно остановлена работа аэропорта Пулково.

Глава региона Александр Дрозденко подтвердил факт атаки и заявил, что силы ПВО якобы уничтожили 33 беспилотника.

«Ликвидируется пожар в порту Усть-Луга, по предварительным данным пострадавших нет», — заявил губернатор.

Очевидцы сняли пожар на видео и описали ситуацию.

«Зашел домой. Смотрю, вижу такую картину: там прямо огонь видно отсюда. Ехал сюда — там на нефтянке все горело, порт горел, техника стоит военная. П*здос, короче», — рассказал один из них.

По информации мониторинговых ресурсов, под удар мог попасть завод «НОВАТЭК-Усть-Луга», который занимается переработкой газового конденсата и экспортом нефтепродуктов.

Как отметил волонтер и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, порты Приморск и Усть-Луга обеспечивают половину экспорта российской нефти, а Усть-Луга также является ключевым узлом для экспорта сжиженного газа.

Кроме этого, сообщается об атаке на порт в Выборге, а также о взрывах непосредственно в городе. После работы ПВО там занялось здание неподалеку от объекта ФСБ.

В самом порту Выборга, по словам местных жителей, было повреждено сухогрузное судно.

Попадание возле здания ФСБ в Выборге / © соцмережі

Это уже вторая атака беспилотников за неделю на стратегические порты, через которые Россия экспортирует нефть по Балтийскому морю.

Напомним, Силы обороны Украины 22 — 23 марта поразили нефтяной терминал «Транснефть» в порту Приморск Ленинградской области и завод «Башнефть-Уфанефтехим» в Башкортостане, сообщил Генштаб ВСУ. В Приморске был зафиксирован масштабный пожар на территории резервуарного парка и нефтеналивной инфраструктуры. Эти объекты обеспечивали переработку, хранение и поставку топлива для нужд оккупационной армии РФ.