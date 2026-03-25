"Там все горело": дроны ударили по стратегическим портам РФ на Балтике (фото, видео)
Под удар мог попасть завод «НОВАТЭК-Усть-Луга», который занимается переработкой газового конденсата и экспортом нефтепродуктов.
В ночь на 25 марта дроны атаковали ключевые морские порты Ленинградской области России — в Усть-Луге и Выборге. Усть-Луга и недавно атакованный Приморск — второй крупнейший узел экспорта российской нефти на Балтийском море.
Об этом сообщили телеграм-каналы.
В Ленинградской области местные жители сообщали о взрывах и ярких вспышках в небе. На фоне атаки была временно остановлена работа аэропорта Пулково.
Глава региона Александр Дрозденко подтвердил факт атаки и заявил, что силы ПВО якобы уничтожили 33 беспилотника.
«Ликвидируется пожар в порту Усть-Луга, по предварительным данным пострадавших нет», — заявил губернатор.
Очевидцы сняли пожар на видео и описали ситуацию.
«Зашел домой. Смотрю, вижу такую картину: там прямо огонь видно отсюда. Ехал сюда — там на нефтянке все горело, порт горел, техника стоит военная. П*здос, короче», — рассказал один из них.
По информации мониторинговых ресурсов, под удар мог попасть завод «НОВАТЭК-Усть-Луга», который занимается переработкой газового конденсата и экспортом нефтепродуктов.
Как отметил волонтер и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, порты Приморск и Усть-Луга обеспечивают половину экспорта российской нефти, а Усть-Луга также является ключевым узлом для экспорта сжиженного газа.
Кроме этого, сообщается об атаке на порт в Выборге, а также о взрывах непосредственно в городе. После работы ПВО там занялось здание неподалеку от объекта ФСБ.
В самом порту Выборга, по словам местных жителей, было повреждено сухогрузное судно.
Это уже вторая атака беспилотников за неделю на стратегические порты, через которые Россия экспортирует нефть по Балтийскому морю.
Напомним, Силы обороны Украины 22 — 23 марта поразили нефтяной терминал «Транснефть» в порту Приморск Ленинградской области и завод «Башнефть-Уфанефтехим» в Башкортостане, сообщил Генштаб ВСУ. В Приморске был зафиксирован масштабный пожар на территории резервуарного парка и нефтеналивной инфраструктуры. Эти объекты обеспечивали переработку, хранение и поставку топлива для нужд оккупационной армии РФ.