"Там все горит": в российском Липецке после атаки БпЛА взорвался аэродром (видео)

В российском Липецке в ночь на 9 августа произошел взрыв склада с боеприпасами на местном аэродроме.

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Об этом сообщают местные жители.

Местный губернатор Артамонов заявил о "детонации взрывоопасных объектов".

"Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских зданий. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения", – сообщил Артамонов.

Кроме того, он призвал местных жителей "не поддаваться панике" и не бежать из города.

Напомним, ранее сообщалось, что появилось фото склада боеприпасов на аэродроме Морозовск в РФ.

Кроме того, мы также информировали, что беспилотники атаковали Липецкий тракторный завод и металлургический комбинат.

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