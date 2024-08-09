"Там все горит": в российском Липецке после атаки БпЛА взорвался аэродром (видео)

Местный губернатор Артамонов заявил о "детонации взрывоопасных объектов".
В российском Липецке в ночь на 9 августа произошел взрыв склада с боеприпасами на местном аэродроме.
Об этом сообщают местные жители.
Местный губернатор Артамонов заявил о "детонации взрывоопасных объектов".
"Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских зданий. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения", – сообщил Артамонов.
Кроме того, он призвал местных жителей "не поддаваться панике" и не бежать из города.
Напомним, ранее сообщалось, что появилось фото склада боеприпасов на аэродроме Морозовск в РФ.
Кроме того, мы также информировали, что беспилотники атаковали Липецкий тракторный завод и металлургический комбинат.
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