Таможня Финляндии фиксирует значительные нарушения санкций против РФ: открыто 740 дел

Санкции будут дальше совершенствовать, чтобы перекрыть лазейки для их обхода.

Таможенная служба Финляндии начала более 740 предварительных расследований за два года войны России против Украины из-за нарушения санкций.

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Об этом информирует Yle со ссылкой на прессслужбу таможни страны.

"За два года контроль Финляндии за соблюдением санкций дал результаты: выявлено 29 тысяч нарушений при перевозке товаров, проведено 2 800 целевых проверок и начато 740 предварительных расследований", — говорится в сообщении.

Директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит заявил, что санкции будут дальше совершенствовать, чтобы перекрыть лазейки для их обхода.

"В рамках таможенного надзора мы обнаружили несколько попыток обхода санкций, когда, например, использовались поддельные таможенные документы или были попытки скрыть структуру собственности компаний и реальные пункты назначения грузов", – рассказал Ракшит.

Он отметил, что после закрытия границы между странами весь товарооборот переместился на железнодорожный КПП "Вайниккала" или порты южной Финляндии, которым таможенники стали уделять особое внимание, чтобы предотвратить попытки обойти санкции.

Напомним, ранее сообщалось, что мигранты с уголовным прошлым проникают в Финляндию из России.

Кроме того, мы ранее информировали, что новый президент Финляндии высказался об отношениях с РФ и встрече с Путиным.

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