Таможня Германии в канун Рождества предупредила, что будет изымать некоторые посылки из России

В посылках не должно быть попадающих под санкции товаров.

В канун Рождественских праздников таможня Германии напомнила, что на импорт из РФ распространяется запрет в отношении широкого круга товаров из-за введенных санкций за агрессию против Украины.

Немецкие власти предупредили, что будут изымать из посылок попадающие под санкции товары, информирует DW.

"Подсанкционные товары могут быть арестованы и конфискованы таможней", — отмечается в разъяснении.

Под санкции подпадают следующие товары из РФ — целлюлоза и бумага, древесина и изделия из дерева, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химическая продукция, в том числе косметика.

В ведомстве подчеркнули, что подарочные посылки, которые посылаются частными лицами из России другим частным лицам на территории Евросоюза, не являются исключением из санкционного режима.

При этом книги и детские игрушки не будут подпадать под запрет, невзирая на многочисленные сообщения СМИ. Эти товары были изъяты из санационного списка из-за принятых дополнений в соответствующие постановления ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что в США россиянин занимался закупкой для РФ товаров двойного назначения.

Кроме того, мы ранее информировали, что один из главных мошенников Германии работал на Россию.

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