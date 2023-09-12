Танцевавшая с Путиным эксминистерша из Австрии переедет из российской деревни в Санкт-Петербург

По ее словам, она переселится в Петербург для работы.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, ранее танцевавший на своей свадьбе с российским диктатором Владимиром Путиным, переедет жить в Санкт-Петербург.

Об этом она рассказала российскому агентству ТАСС.

По ее словам, она переселится в Петербург для работы в центре GORKI (Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues), которым она руководит.

"Я была соучредительницей центра GORKI и управляю им. Поскольку там очень много работы и он требует много внимания, я не могу заниматься этим мимоходом, я решила для этой работы переехать в Санкт-Петербург", — сказала бывшая глава австрийской дипломатии.

Напомним, Карин Кнайсль известна тем, что в 2018 году вышла замуж и на своей свадьбе станцовала с российским диктатором Путиным. Впоследствии она уехала из Австрии из-за якобы травли и "фактического запрета на работу". Далее она жила в Ливане, впоследствии переехала в Россию и была избрана в совет директоров "Роснефти". В марте 2022 года срок ее работы там истек.

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