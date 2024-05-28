"Танцы с дьяволом": молодые танцовщики с TikTok попали под влияние секты, замаскированной под аудиокомпанию

На Netflix вышел трехсерийный документальный сериал "Танцы с дьяволом: TikTok-культ", в котором рассказывается страшная история знаменитых танцоров, публиковавших свои видео в соцсети TikTok, и которые стали жертвами культа религиозной организации, замаскированной под аудиовизуальную компанию.

Об этом пишет The Guardian.

Сериал начинается с шокирующего открытия, что компания "7M", утверждающая, что продвигает карьеру талантливых молодых танцовщиков из TikTok, на самом деле является прикрытием для секты.

Миранда Уилкинг – одна из жертв, находящаяся в центре истории, а ее семья отчаянно борется за ее возвращение.

Сестры Миранда и Мелани Уилкинг в детстве всегда танцевали вместе. Девушки родились с разницей в два года, выросли в пригороде Детройта. Когда Миранда окончила среднюю школу и переехала в Лос-Анджелес, чтобы воплотить мечту, Мелани поехала за ней, как только смогла.

Сестры выглядели почти одинаково – длинные каштановые волосы, ярко-голубые глаза, четкие черты лица, загар и гибкое телосложение. Миранда и Мелани создали общую учетную запись в TikTok как сестры Уилкинг – до 2020 года у них было более 3 миллионов подписчиков.

Однако в 2021 году сестры внезапно перестали публиковать новые совместные видео.

Миранда через своего бойфренда Джеймса Деррика, который был уличным танцором из Лос-Анджелеса, и еще несколько ее друзей-танцоров присоединились к компании под названием "7M", а также к ее филиалу христианской церкви "Шехина", которыми руководит мужчина по имени Роберт Шинн.

Мелани всегда следовала за своей старшей сестрой Миранда, но ее отталкивали "странные мессианские настроения Шинна" и принуждение посещать службы в церкви.

Вскоре Миранда Уилкинг начала вести себя странно и отдаляться от своей семьи и всех, кто не был связан с компанией "7M".

Миранда коротко подстригла волосы, покрасилась в блондинку и запустила новую страницу в TikTok, публикуя свои танцевальные видео, придерживающиеся четкого шаблона "7M".

Уже до января 2021 года Миранда полностью перестала общаться со своей семьей.

"Я буквально чувствую, что моя сестра умерла. Она везде, но нигде", – говорит ее сестра Мелани.

События в сериале начинаются в феврале 2022 года, когда Мелани и ее родители, Дин и Келли Уилкинг, обнародовали свою обеспокоенность во время трансляции в Instagram Live.

Это был 25-й день рождения Миранды, и они не разговаривали с ней больше года.

Уилкинги использовали слово "культ", чтобы описать "7M" и церковь Шинна, и попросили общественности о помощи.

В то время уже поженившиеся Миранда и Деррик публично настаивали, что с ними все в порядке и они не принадлежат к религиозному культу.

Впоследствии семья Уилкингов согласилась принять участие в документальном фильме для Netflix, показывающем их попытки "освободить Миранду и разоблачить психологические манипуляции Шинна".

После выхода сериала некоторые танцоры покинули "7M".

"Танцы для дьявола" подробно описывают эмоциональное, финансовое и сексуальное насилие Роберта Шинна. Как рассказали бывшие танцоры "7M", Шинн называл себя "человеком Бога", единственным способным спасти членов от ада.

Он приказал последователям "умереть для себя" – разорвать связь с близкими, чтобы смирить и спасти себя, а значит, и их — от вечного проклятия.

Тех, кого он считал "разочарованиями" – он унижал во время богослужений. Роберт Шинн требовал от членов отдавать большую часть своих денег как церковную десятину. Основатель "7M" давно мечтал о голливудском успехе и славе, которую ловко и быстро снабдили вирусные танцевальные видео в TikTok.

В сериале также рассказывается история других сестер – Мелани и Присциллы Ли, попавших под влияние Шинна почти за два десятилетия до Миранды Вилкинг.

Они были бедными эмигрантками из Кореи.

Мелани и Присцилли Ли жили вместе в доме с другими членами церкви до тех пор, пока их не заставили расстаться.

Обе сестры утверждают, что подвергались регулярным и неоднократным сексуальным насилиям со стороны Шинна. Мелани в 2011 году сбежала благодаря помощи школьной подруги. Присцилла оставалась изолированной в "секте" еще на десять лет.

Бывшие танцоры и участники "7M" надеются, что следующая часть сериала будет включать последствия для Роберта Шинна, которого на данный момент официально не обвинили ни в каких преступлениях.

"Мы не законодатели. Но что мы можем сделать, так это обнародовать что-то, что побуждает много людей говорить о том, что начинает разговор, разжигает дискуссию и, надеюсь, потенциально может повлечь за собой значительные изменения", — сказал один из режиссеров сериала.

Компания "7M" продолжает создавать танцевальные видео, в частности, от Миранды и Деррика.

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