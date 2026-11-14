Танкер протаранил пассажирское судно с более сотней человек на борту

На месте инцидента / © Associated Press

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На реке Миссисипи в Новом Орлеане танкер столкнулся с круизным лайнером, стоявшим у причала. Пассажиров эвакуировали, большинство из них находились в спасательных жилетах.

Об этом сообщает Associated Press.

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Лайнер пришвартовался примерно за два часа до инцидента и начал высаживать пассажиров. Кроме 129 пассажиров, на борту находились члены экипажа, их количество порт не назвал.

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После столкновения лайнер начал тонуть. По словам очевидца, примерно через 15 минут судно перевернулось на бок. Людей в спасательных жилетах доставали из воды и поднимали на соседние суда.

Пожарная служба Нового Орлеана и городская служба NOLA Ready сообщили, что несколько человек были спасены, а поисково-спасательная операция продолжается.

На месте работают полиция порта, береговая охрана США и медики. Служба Acadian Ambulance сообщила, что перевезла восьмерых пациентов и готова отправить дополнительные бригады.

Напомним, в Черном море недалеко от турецкого побережья почти одновременно взорвались и загорелись два танкера.

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