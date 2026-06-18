Танкеры Саудовской Аравии прошли через Ормузский пролив

Ормузский пролив / © Associated Press

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Три супертанкера под флагом Саудовской Аравии, перевозившие около шести миллионов баррелей сырой нефти, прошли по Ормузскому проливу 18 июня — через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп подписал меморандум с Ираном о прекращении войны.

Об этом сообщает Reuters.

Другие танкеры в проливе также показали свое местонахождение при прохождении пролива на публичных системах мониторинга. Это произошло после того, как в течение нескольких недель их рейсы оставались скрытыми при пересечении Ормузского пролива.

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18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на завершение войны на Ближнем Востоке. Подписание прошло в дистанционном формате.

Согласно документу, США и Иран обязуются немедленно прекратить все военные операции, включая боевые действия на территории Ливана, а также воздерживаться от применения силы или угроз друг другу в будущем. Проект предусматривает заключение окончательного соглашения в течение 60 дней.

США и Иран достигли мирного соглашения

Напомним, 15 июня США и Иран заявили о достижении мирного соглашения. Подписать его хотят в пятницу, 19 июня, в Женеве. В Пакистане заявили о достижении соглашения между США и Ираном, а также о прекращении огня в Ливане. Точные детали сделки пока остаются неизвестными. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал, что после интенсивных переговоров было достигнуто мирное соглашение. После этого Дональд Трамп объявил о возобновлении движения по Ормузскому проливу и прекращении морской блокады Ирана. Тегеран эти данные подтвердил.

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