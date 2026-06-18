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Танкеры Саудовской Аравии прошли через Ормузский пролив
Другие танкеры в Ормузском проливе также показали свое местонахождение при прохождении пролива на публичных системах мониторинга.
Три супертанкера под флагом Саудовской Аравии, перевозившие около шести миллионов баррелей сырой нефти, прошли по Ормузскому проливу 18 июня — через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп подписал меморандум с Ираном о прекращении войны.
Об этом сообщает Reuters.
Другие танкеры в проливе также показали свое местонахождение при прохождении пролива на публичных системах мониторинга. Это произошло после того, как в течение нескольких недель их рейсы оставались скрытыми при пересечении Ормузского пролива.
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на завершение войны на Ближнем Востоке. Подписание прошло в дистанционном формате.
Согласно документу, США и Иран обязуются немедленно прекратить все военные операции, включая боевые действия на территории Ливана, а также воздерживаться от применения силы или угроз друг другу в будущем. Проект предусматривает заключение окончательного соглашения в течение 60 дней.
США и Иран достигли мирного соглашения
Напомним, 15 июня США и Иран заявили о достижении мирного соглашения. Подписать его хотят в пятницу, 19 июня, в Женеве. В Пакистане заявили о достижении соглашения между США и Ираном, а также о прекращении огня в Ливане. Точные детали сделки пока остаются неизвестными. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал, что после интенсивных переговоров было достигнуто мирное соглашение. После этого Дональд Трамп объявил о возобновлении движения по Ормузскому проливу и прекращении морской блокады Ирана. Тегеран эти данные подтвердил.