Танки, артиллерия и ПВО: 9 стран Европы пообещали беспрецедентную военную помощь Украине

Эти государства призвали других членов НАТО скорейшим образом предоставить Украине пакеты помощи для обеспечения ее победы на поле боя в 2023 году.

Представители Минобороны девяти стран Европы подписали 19 января "Таллинскую декларацию" с обязательством о дальнейшей военной помощи Украине в войне с Россией.

Текст "Таллиннской декларации" опубликован в Сети.

Среди подписантов – министры обороны Великобритании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, представители Министерств обороны Дании, Нидерландов, Словакии и Чехии.

В тексте декларации говорится, что страны-подписанты продолжат поддерживать Украину в ее переходе от сопротивления к вытеснению российских войск со своей территории.

"Объединяя усилия членов и партнеров Альянса, мы гарантируем, что глобальная военная поддержка будет максимально стратегической и скоординированной", – указано в тексте документа.

В нем также говорится, что новый уровень поддержки Украины требует предоставления танков, ПВО и ПРО.

"Поэтому мы обязуемся совместно продолжать оказывать беспрецедентную помощь, в частности, основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для обороны Украины", — подчеркнули подписанты декларации.

Они призвали и других членов НАТО и партнеров брать это в качестве примера и как можно быстрее предоставить Украине пакеты помощи для обеспечения ее победы на поле боя в 2023 году.

Напомним, ранее главы МИД и Минобороны Украины Дмитрий Кулеба и Алексей Резников призвали те государства, у которых есть танки Leopard 2, передать их ВСУ как военную помощь на фоне ожидаемого нового наступления оккупантов.

Президент Владимир Зеленский намекнул, что Украина ожидает согласия от Германии по поставкам танков Leopard, ведь это машины производства ФРГ. Подобные танки, по словам президента, уже готовы передать Польша, Финляндия, Португалия и Испания.

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