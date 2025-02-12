Танки, артиллерия, ракеты: Британия предоставила дополнительную военную помощь более чем на $180 млн

Британия в этом году потратит 4,5 млрд фунтов стерлингов, чтобы поддержать Украину — это больше, чем когда-либо.

Великобритания предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на 150 млн. фунтов стерлингов (более 180 млн. долларов), в который войдут танки, артиллерия и ракеты.

Об этом сообщил министр обороны Британии Джон Хили в начале заседания контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн) в Брюсселе, которое транслировал Sky News.

"Сегодня я объявил о выделении дополнительных 150 миллионов фунтов стерлингов на новую огневую мощность — танки, артиллерию, ракеты "воздух-воздух", а также новые контракты на ремонт важнейшей техники в Украине", — заявил глава британского оборонного ведомства.

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По его словам, Британия в этом году потратит 4,5 млрд фунтов стерлингов, чтобы поддержать Украину — это больше, чем когда-либо. До конца марта Британия вместе с союзниками поставит Украине 10 тысяч беспилотников.

Джон Хили подчеркнул, что эта война никогда не была о судьбе только украинской нации, поскольку Китай, Иран и Северная Корея наблюдают за какими-либо проявлениями слабости в ожидании, что решительность международной коалиции исчезнет, а единство разрушится.

“Когда агрессия остается без ответа на одном континенте, это ободряет режимы на других. Когда границу одной страны перекраивают силой, это подрывает безопасность всех наций”, — сказал британский министр, председательствовавший на этом “Рамштайне”.

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил, что возвращение Украины к границам к 2014 году – нереальная цель.

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