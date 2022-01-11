Танки и бронемашины: Россия начала военные учения у украинской границы

Танки и бронемашины: Россия начала военные учения у украинской границы

Учения продолжаются на полигонах в нескольких областях.

Российская Федерация начала военные учения в регионах, граничащих с Украиной.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Учения со стрельбами начались на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Участие в них принимают около трех тысяч российских военнослужащих. Отмечается, что главным акцентом будет выполнение контрольных стрельб, организация маршей и оборудование опорных пунктов.

Задействована на учениях и тяжелая техника. В частности, танки, боевые машины пехоты, а также штатное стрелковое вооружение.

Как сообщалось, Российская Федерация провела военные учения на территории аннексированного Крыма. Российские военные тренировались отражать атаки летательных аппаратов, а также обнаруживать и сопровождать летательные аппараты, в частности, на сверхмалых высотах.

Напомним, американские СМИ опубликовали карту, на которой показали расположение войск государства-агрессора России вдоль границы с Украиной. Карта составлена на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.

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