Танки легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона": все подробности прорыва границы РФ

Танки военных "Легиона Свобода России", РДК и "Сибирского батальона", в которые входят граждане России, 12 марта пересекли границу Российской Федерации. Представители легиона и РДК сделали срочные заявления и рассказали о первых успехах.

А перед этим ночью Россию уже знатно потрепали, а все подробности – в эксклюзиве TSN.ua.

Между тем росСМИ отчитываются, что ряд электронных сервисов властей Белгородщины подверглись атакам — распространяется фейковое экстренное извещение якобы от губернатора. А ведь россияне пока жалуются на поврежденное имущество.

Кадры боев

Конечно, признать, что все это делают сами же проснувшиеся от пропаганды россияне, их соотечественники никак не могут, поэтому заявляют, все это — украинская ДРГ. Несмотря на все заявления русских добровольческих формирований. Вот, к слову, видеострелковые бои показали и в РДК.

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Где продолжаются бои

По состоянию на 11 утра, как утверждают местные, бои продолжаются в Грайвороне, Березовом, Горьковском, Белгороде, Шебекино и Козинце. А также стрелковое сражение продолжается в Теткино Курской области. Тем временем у местных жителей паника. Из перехваченных разговоров россиян, полученных РБК-Украиной от источников в спецслужбах, слышны такие реплики: "ма, ты там никуда не суетишься, а то там хохлы (ПИКАТЬ) прорвались".

Карта боев в РФ

Заявление губернатора

Тамошние власти пытаются успокоить граждан, говорят все под контролем, украинцы уже ушли. Так как губер Курской области обманывает людей — смотрите дальше.

Что говорят в украинской разведке

Боевые действия на территории России прокомментировали и в ГУР МО Украины. Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что "РДК", "Легион свободы России" и "Сибирский батальон" – у себя дома.

"Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории России действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан России. Они в конце концов находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой России", - говорится в сообщении.

Что говорят российские пропагандисты

Российские добровольцы активно публикуют обращение. Они объявили, что "идут на выборы" и "сделают все, чтобы Путин из Ново-Огарево переехал в Полярный волк". Собственно о том, что на России будет беспокойно предупреждать и США, что интересно, что добровольческие формирования вошли на территорию РФ перед выборами путина, которые должны состояться 17 марта.

Плюсы рейда для Украины

К таким рейдам можно относиться скептически, впрочем, для Украины, что бы и как там ни было – это плюс. Чем это полезно для нас объяснял известный блоггер и политический эксперт Кирилл Сазонов, сейчас тоже воюющий в рядах ВСУ.

Это только начало

Те, кто так радовались ударам по украинским городам и смертям простых людей, должны почувствовать всю жестокость войны. И, возможно, внезапного переворота не произойдет и сейчас его можно не ждать, впрочем, такие «походы» или рейды, называйте как удобно, могут положить этому начало.

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Кстати, некоторые местные уже начинают складывать пазл. Украинские разведчики на днях перехватили разговоры российских окупантов, когда те друг другу жаловались, как их не любит местное население.

Самолет 12 марта

Ну и еще один вкусник напоследок. В Сети появились кадры сбивания вроде бы российского самолета Су-27 над Белгородщиной. Местные жители слышали мощный взрыв в Валуйках, после которого началось большое возгорание в лесу. Ждем официальную информацию, но видео уже есть.

Напомним, утром 12 марта в телеграмм-каналах появилась информация о прорыве границы российскими добровольцами в Белгородской и Курской областях. На фоне этих новостей легион "Свобода России" записал обращение к россиянам и Путину.

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