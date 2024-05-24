Танки Leopard, дроны и боеприпасы: Германия передала новую партию военной помощи

В разделе запланированной помощи или находящейся на стадии передачи указаны 3 системы залпового огня HIMARS.
В новую партию военной помощи, которую передала Германия, вошли танки Leopard 1, дроны, пулеметы, штурмовые и снайперские винтовки и 155-мм артиллерийские снаряды.
Об этом в пятницу, 24 мая, сообщили на официальном сайте правительства ФРГ.
Согласно обновленной информации, последняя партия помощи Германия включает:
- 10 танков LEOPARD 1 A5;
- 20 пулеметов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;
- 8500 снарядов калибра 155 мм;
- 20 разведывательных дронов VECTOR с запчастями;
- 34 разведывательных дрона RQ-35 HEIDRUN;
- 1 мостоукладочный танк BEAVER с запчастями;
- 1 бронированную инженерную машину DACHS;
- 1 бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запчастями;
- 4 противоминных танка WISENT 1 с запчастями;
- 2 противоминные плуги;
- 400 светодиодных ламп;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 540 штурмовых винтовок MK 556;
- 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысяч патронов;
- 111 винтовок CR 308;
- 1,8 млн патронов для огнестрельного оружия.
Кроме того, в разделе, который касается запланированной военной поддержки или находящейся в процессе передачи, речь идет о 3 системах залпового огня HIMARS.
Напомним, Министерство обороны Германии обратилось к федеральному правительству страны с просьбой выделить дополнительные 3,8 млрд. евро для помощи Украине на текущий финансовый год.
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