Танки Leopard, дроны и боеприпасы: Германия передала новую партию военной помощи

В разделе запланированной помощи или находящейся на стадии передачи указаны 3 системы залпового огня HIMARS.

В новую партию военной помощи, которую передала Германия, вошли танки Leopard 1, дроны, пулеметы, штурмовые и снайперские винтовки и 155-мм артиллерийские снаряды.

Об этом в пятницу, 24 мая, сообщили на официальном сайте правительства ФРГ.

Согласно обновленной информации, последняя партия помощи Германия включает:

10 танков LEOPARD 1 A5;

танков LEOPARD 1 A5; 20 пулеметов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;

пулеметов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS; 8500 снарядов калибра 155 мм;

снарядов калибра 155 мм; 20 разведывательных дронов VECTOR с запчастями;

разведывательных дронов VECTOR с запчастями; 34 разведывательных дрона RQ-35 HEIDRUN;

разведывательных дрона RQ-35 HEIDRUN; 1 мостоукладочный танк BEAVER с запчастями;

мостоукладочный танк BEAVER с запчастями; 1 бронированную инженерную машину DACHS;

бронированную инженерную машину DACHS; 1 бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запчастями;

бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запчастями; 4 противоминных танка WISENT 1 с запчастями;

противоминных танка WISENT 1 с запчастями; 2 противоминные плуги;

противоминные плуги; 400 светодиодных ламп;

светодиодных ламп; 16 автоцистерн Zetros;

автоцистерн Zetros; 540 штурмовых винтовок MK 556;

штурмовых винтовок MK 556; 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысяч патронов;

высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысяч патронов; 111 винтовок CR 308;

винтовок CR 308; 1,8 млн патронов для огнестрельного оружия.

Кроме того, в разделе, который касается запланированной военной поддержки или находящейся в процессе передачи, речь идет о 3 системах залпового огня HIMARS.

Напомним, Министерство обороны Германии обратилось к федеральному правительству страны с просьбой выделить дополнительные 3,8 млрд. евро для помощи Украине на текущий финансовый год.

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