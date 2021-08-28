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Танки на площадке, а балерины в пыли: в оккупированном Севастополе устроили странный перформанс

Танки на площадке, а балерины в пыли: в оккупированном Севастополе устроили странный перформанс

скриншот с видео

Во время открытия форума "Армия 2021" оккупанты решили удивить перформансом, но пользователи соцсетей идеи не поняли.

В временно оккупированном Россией Севастополе во время открытия форума "Армия 2021" показали странный перформанс — "танковый балет".

Видео обнародовали в Сети. Многие пользователи озадачены странным замыслом организаторов — пока танки разъезжали на бетонной площадке, балерины в пачках бегали в пыли на территории парка "Патриот".

"Грациозный танец. Водители танков профессионально управляют боевыми машинами и вооруженными танками, в движении синхронно выполняют приемы. Легкость с которой бронированные машины передвигаются по воображаемому танцполу...", — комментируют ведущие на видео.

В комментариях к видео пользователи не поняли идеи такого перформанса:

  • "Танки на бетонной площадке, а балерины в пыли бегают. Приоритеты".
  • "На самом деле это вполне логичный шаг по внедрению в массовое сознание оруеловского тезиса "война — это мир". Маневры боевых машин связываются с красотой, музыкой, танцами, развлечениями".

Отметим, главная площадка форума "Армия-2021" в Подмосковье, но такие же меры устраивают и в других военных округах. Открытие форума в Севастополе состоялось 27 августа.

Напомним, в российской Перми разбился бомбардировщик Су-24 во время перелета к месту проведения планового ремонта. Это уже четвертая авиакатастрофа в России за последний месяц.

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