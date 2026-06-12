"Танки РФ будут в Варшаве": украинцев возмутило новое требование Польши переименовать улицу Бандеры в Виннице

Фото иллюстративное

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Вокруг 70-летнего партнерства между украинской Винницей и польским Кельце разгорелся дипломатический скандал из-за исторических разногласий. Политические споры уже привели к срыву передачи гуманитарной помощи и требованиям переименовать улицу в украинском городе. Кроме того, в Польше призывают руководство Винницы переименовать улицу Степана Бандеры.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Винница отозвала запрос на передачу польских списанных автобусов

Винница отозвала свой запрос к польскому городу-побратиму Кельце о передаче 15 списанных автобусов, которым почти 20 лет. Мэр Сергей Моргунов пошел на этот шаг, чтобы не превращать гуманитарную помощь в инструмент политических манипуляций на фоне исторических споров между странами.

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Транспорт планировалось использовать в качестве резерва на случай возможных отключений электроэнергии, поскольку основу автопарка Винницы составляет электротранспорт.

Польские автобусы в Виннице

Против бесплатной передачи техники выступили отдельные депутаты городского совета Кельце, в частности представители правых сил. Они возмутились по поводу чествования в Украине исторических деятелей, таких как Степан Бандера, и призвали продать автобусы, а вырученные средства направить на нужды польской общины.

Мэр города Кельце Агата Войда назвала действия оппонентов сознательным разжиганием политического скандала и безосновательной клеветой. Она подчеркнула, что решение мэра Винницы об отказе от помощи в условиях войны является жестом, заслуживающим глубокого уважения. Теперь этот вопрос снят с повестки дня ближайшей сессии польского горсовета.

В Польше призывают переименовать улицу Степана Бандеры в Виннице

Фракция польской партии «Право и справедливость» в городском совете Кельце подготовила резолюцию с призывом к мэру и городскому совету Винницы переименовать улицу Степана Бандеры.

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«Городской совет Кельце официально обращается к мэру Винницы и Винницкому городскому совету с просьбой изменить название улицы Степана Бандеры. Кельце и Винницу объединяет 70-летняя история партнерства, основанная на культурном и экономическом обмене, а также дружбе между нашими жителями», — говорится в тексте резолюции.

Польские депутаты отметили, что настоящая дружба требует обсуждения болезненных тем, и заявили, что фигура Бандеры и наследие ОУН-УПА ассоциируются в Польше с массовыми зверствами, что негативно сказывается на двусторонних отношениях. Инициаторы обращения убеждены, что в Украине есть другие исторические деятели, чьими именами можно назвать эту улицу.

По их мнению, такой шаг со стороны Винницы продемонстрировал бы взаимное уважение и зрелость партнерских отношений между городами-побратимами.

«Очищение общественного пространства Винницы от символов, разделяющих поляков и украинцев, укрепит наше партнерство на ближайшие десятилетия», — говорится в резолюции.

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Как отреагировали в Украине

Украинцы в соцсетях бурно отреагировали на требование поляков о переименовании улицы Степана Бандеры в Виннице.

Некоторые пользователи отмечают, что польские политики слишком часто озабочены проблемами других стран, а не собственной безопасностью.

Реакция украинцев в социальных сетях

Реакция украинцев в социальных сетях

Реакция украинцев в социальных сетях

Реакция украинцев в социальных сетях

Некоторые отмечают, что ни один польский президент не принес извинений украинскому народу за пацификацию, Армию Крайову и операцию «Висла».

Реакция украинцев в социальных сетях

Реакция украинцев в социальных сетях

Скандал между Украиной и Польшей — последние новости

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявляет, что Варшава дала Киеву время пересмотреть решение о присвоении подразделению ССО ВСУ почетного наименования «имени Героев УПА». Тем временем в Польше набирают обороты предвыборные гонки: согласно майскому опросу CBOS, поддержка «Гражданской коалиции» Туска просела на 1,2%, тогда как рейтинги ПиС и пророссийской «Конфедерации» выросли — и именно эти силы сейчас громче всего требуют от Украины извинений, а на фоне скандала уже раздались призывы перекрыть аэропорт в Жешуве и прозвучала речь вражды, из-за которой Винница отозвала запрос на помощь автобусами от польского Кельце.

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Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович раскритиковал идею президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла, назвав такие действия непрофессиональными и вредными для имиджа Польши. По его словам, Варшава выбрала неадекватный инструмент для урегулирования скандала вокруг УПА, а польская политика в отношении Украины уже давно является враждебной — «мы хотим отстаивать свои интересы, когда другая страна истекает кровью, и, конечно, мы проиграли».

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