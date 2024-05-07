Танковые силы Израиля взяли под контроль КПП Рафах на юге Газы

Переход на границе Газы с Египтом теперь отсоединен от дороги в восточном Рафахе.

Израильские военные заявили, что их 401-я бронетанковая бригада утром 7 мая захватила контрольно-пропускной пункт Рафах на юге Газы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Переход на границе Газы с Египтом теперь отсоединен от дороги Салах-ад-Дин в восточном Рафахе, отдельно захваченной израильской бригадой Гивати во время ночного наступления.

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По данным ЦАХАЛа, в ходе ночной операции было ликвидировано около 20 палестинских боевиков. Израилские войска также обнаружили три значительных туннельных вала.

Также во время наступления был подбит и уничтожен автомобиль со взрывчаткой, ехавший в сторону израильского танка.

Сообщается, что в результате операции не пострадал ни один военный.

В настоящее время израильская армия обследует территорию и готовится к дополнительным задачам.

Напомним, в ночь на 7 мая Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАСа на территории города Рафах на юге Газы.

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