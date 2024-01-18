"Тарантул" ушел под воду: в Севастополе затонул сторожевой корабль окупантов

Вероятно, его подбили при атаке морскими дронами на военные объекты в Крыму.

Во временно оккупированном Севастополе затонул сторожевой корабль "Тарантул" россиян.

Об этом сообщает военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш".

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"Агенты "АТЕШ" во время разведки судов в Севастополе обнаружили потопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул". Дислоцируется он на пристани бухты "Графская" по координатам: 44.615763, 33.587110", — говорится в сообщении.

Партизаны предполагают, что, вероятно, его подбили во время атаки морскими дронами на военные объекты окупантов несколько недель назад.

По их мнению, оккупационная армия потеряла еще одну "важную единицу вооружения в Черном море".

"С чем мы всех и поздравляем. Постепенно выгоним оккупационную армию с украинских территорий и восстановим справедливость", — заверили партизаны.

Что известно о корабле "Тарантул"

Корабль "Тарантул" – это тип советских патрульных катеров. Проект разработан в середине 1960-х годов на базе ракетных катеров проекта 205. В 1967-1989 годах в Ленинграде и Владивостоке было построено 137 единиц.

Основные характеристики:

Длина – 39,94 м.

Водоизмещение — 238 т.

Скорость – 35,6 вуз.

Экипаж – 30 чел.

Автономность – 10 суток.

Напомним, командующий ВМС Алексей Неежпапа объяснил стратегическое значение Севастополя для оккупантов.

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