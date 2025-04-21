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Тарифная война между США и Китаем: покупатели вернули Boeing
Решение о возврате воздушного судна связано с усилением двусторонних тарифов.
Пассажирский самолет Boeing 737 MAX, предназначенный для китайской авиакомпании Xiamen Airlines, вернулся на американский завод в Сиэтле.
Об этом сообщает Reuters.
Воздушное судно с фирменной окраской китайского перевозчика приземлилось на аэродроме Boeing Field в воскресенье в 18:11 по местному времени после перелета через Гуам и Гавайи. Самолет был частью партии лайнеров, ожидавших финальной доработки и передачи заказчику на сборочной площадке Boeing в Чжоушане.
Решение о возврате воздушного судна связано с усилением двусторонних тарифов.
«Возвращение 737 MAX, наиболее продаваемой модели концерна, подчеркивает серьезные последствия нарушения прежнего беспошлинного режима в международной авиапромышленности. Отрасль, опиравшаяся десятилетиями на свободную торговлю, сталкивается с новыми рисками и неопределенностью», — пишет издание.
Напомним, президент США Дональд Трамп реализовал свой ультиматум по отношению к Китаю и поднял пошлину до 104%. Это решение лишает экономического смысла весь китайский импорт в США и подрывает торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира.
Премьер-министр Китая заявил, что у его страны достаточно политических инструментов, чтобы компенсировать принятое решение.