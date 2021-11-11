Тащили за волосы тротуаром и прижимали к воротам: посетительница ночного клуба заявила об избиении охранниками (видео)

Тащили за волосы тротуаром и прижимали к воротам: посетительница ночного клуба заявила об избиении охранниками (видео)

Инцидент произошел с британкой и ее друзьями.

В английском городе Ноттингем трое охранников ночного клуба якобы жестоко избили женщину и таскали ее за волосы. За это их отстранили, продолжается расследование.

Об этом пишет Metro.

Также читайте Поругались во время застолья: в Киевской области женщина забила до смерти свою подругу

На разных видео, распространенных в Сети, видны жестокие стычки между женщинами и сотрудниками службы безопасности, а более поздние изображения показывают госпожу Уотсон с окровавленными и ушибленными ногами.

Так, на одном из видео видно, как вышибала бросает женщину на пол на улице, прежде чем ее тянут тротуаром обратно в ночной клуб. На другом изображено, как женщину прижимают к перилам, когда она кричит: "Отойти от меня".

Также видно, как другая женщина избивает одного из мужчин, прежде чем ее бросают на землю. Потерпевшая Ниам Уотсон утверждает, что ее вместе с друзьями утром воскресенья избивали, бросали и тащили по асфальту работники ночного клуба.

"Совершеннолетние мужчины-вышибалы обидели одного из моих друзей, и в результате они бросали меня и моих друзей по земле, тянув меня за волосы, подавив меня к воротам", — написала госпожа Уотсон в Facebook.

Женщина сетует, что якобы приехавшая полиция не отреагировала должным образом. Заведение прокомментировал инцидент, заявив, что отстранил трех вышибал.

Сотрудник полиции Ноттингемшира Пол Гаммер сказал: "Офицеров вызвали, чтобы сообщить о ссоре. После разговора с причастными и независимыми свидетелями офицеры разогнали группу и оказали женщине первую помощь. На следующее утро раненая женщина сообщила о предыдущем инциденте, который произошел до нашего прибытия".

Напомним, в Германии произошел конфликт между сотрудником АЗС и клиентом. Последний избил работника АЗС из-за просьбы надеть маску. Мужчину госпитализировали.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку