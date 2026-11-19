Дроны долетели до российского Татарстана / © Associated Press

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В ночь на 19 ноября беспилотники добрались до Республики Татарстан в России. В Сети сообщают о серии взрывов и пожаре в районе города Альметьевск, где под атакой оказался объект нефтеперерабатывающей промышленности РФ, обеспечивающий работу экспортного нефтепровода «Дружба».

Об атаке на нефтеперекачивающую станцию сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Известно, что воздушную тревогу в Татарстане объявляли из-за угрозы атаки беспилотников сразу на несколько городов — Лениногорск, Бугульму, Елабугу, Нижнекамск, Заинск, Альметьевск и Набережные Челны. Беспилотники прорывались именно к нефтеперекачивающей станции в Альметьевске, и, по сообщениям мониторинговых каналов, атака оказалась успешной.

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Речь идет о станции «Калейкино» — крупнейшем нефтеперекачивающем и распределительном узле в составе АО «Транснефть — Прикамье», входящей в систему ПАО «Транснефть». Объект расположен в Альметьевском районе Татарстана, примерно в 1200 км от границы с Украиной, и входит в зону ответственности Ромашкинского районного нефтепроводного управления.

Что говорят местные власти

Власти Татарстана подтвердили атаку украинских БпЛА на резервуары с нефтью рядом с Альметьевском и сообщили о повреждении гражданских объектов.

«Утром вражеские беспилотники атаковали юго-восток республики. Вблизи Альметьевска под удар попали резервуары для хранения нефти», — приводят местные СМИ сообщения пресс-службы главы Татарстана Рустама Миниханова.

Вблизи Альметьевска под удар попали резервуары для хранения нефти, обломки повредили несколько гражданских объектов, погибших и пострадавших нет.

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Напомним, в ночь на 15 ноября беспилотники атаковали город Нижнекамск в Татарстане. После удара на территории одного из местных предприятий возник пожар.

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