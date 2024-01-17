Taurus для Украины: в ВР объяснили, что произошло с законопроектом о поставках ракет

Законопроект был отклонен не по существу, а из-за нарушения процедуры.

Вечером 17 января в Германии отклонили предложение парламентской фракции ХДС/ХСС, призвавшее федеральное правительство поставить Украине ракеты Taurus. Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев объяснил ситуацию тем, что законопроект был отклонен из-за нарушения процедуры и попытки использовать это для узкопартийного пиара.

Об этом Егор Чернев сообщил вечером 17 января в Facebook.

"Только что связался со своими друзьями из Бундестага по поводу новости, что немецкий парламент якобы отказался передавать нам ракеты Таурус. Все оказалось проще", – сообщил Егор Чернев.

По его словам, законопроект, за который проголосовали 178 нардепов, а 485 оказались "против", был отдельным документом части оппозиции, который она хотела без согласования с другими вынести на голосование.

"Законопроект был отклонен не по существу, а из-за нарушения процедуры и попытки использовать это для узкопартийного пиара. План внести на рассмотрение Бундестага общий законопроект всех фракций остается в силе", – пояснил Чернев.

Он также добавил, что предположительно голосование за законопроект состоится до 22 февраля.

"Итак, подготовка к "штурму" офиса Шольца продолжается", — подчеркнул Чернев.

Ранее глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц заклил канцлера Олафа Шольца предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, которые, по его мнению, могут разрушить Керченский мост.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц говорили о дальнейшей поддержке Украины в условиях полномасштабной войны против РФ.

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