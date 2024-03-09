Taurus зо Storm Shadow для Украины: Британия предложила Германии "кольцевой обмен" ракетами

Министр иностранных дел Великобритании предложил Германии соглашение для обеспечения возможной поставки крылатых ракет Taurus в Украину.

Глава МИД Великобритании Дэвид Камерон предложил Германии соглашение, согласно которому ФРГ передаст Британии ракеты Taurus, а Британия — Украине ракеты Storm Shadow.

Об этом он заявил в интервью Süddeutsche Zeitung.

Отвечая на вопрос, будет ли его страна готова решить проблемы со снабжением Taurus, Камерон отметил, что возможный "кольцевой обмен", в котором Германия передаст Британии крылатые ракеты Taurus, а Лондон, в свою очередь, предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

Но Камерон заявил, что "не будет раскрывать никаких деталей и рассказывать нашим оппонентам о планируемом".

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"Мы полны решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому вопросу, как и по всем остальным, чтобы помочь Украине", – сказал Камерон.

Глава британского МИД также отверг опасения, что передача крылатых ракет Украине может привести к эскалации.

"Совершенно возможно установить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, что оно никоим образом не поспособствует эскалации", – заявил он, добавив, что Британия доверяет заверениям Украины.

Напомним, 22 февраля Бундестаг Германии принял рекомендацию правительства Шольца о предоставлении Украине тяжелых вооружений дальнего действия, в том числе ракет Taurus. Однако предложение оппозиционной фракции ХДС/ХСС, также предусматривавшей поставки Taurus KEPD-350 в Украину, было отклонено.

Кроме того сам канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ракеты Taurus при неправильном применении могут поразить конкретные цели в Москве, поэтому ФРГ не решается передавать их украинским Вооруженным силам.

Теперь в парламенте Германии повторно планируется вынести на голосование запрос Украины на передачу немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus. С такой инициативой снова выступит парламентская фракция ХДС/ХСС, которая находится в оппозиции к правительству Шольца.

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