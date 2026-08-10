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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Тайфун "Дельфин" ударил по Китаю: такой стихии еще не было (фото)

По предварительному прогнозу синоптиков, тайфун «Дельфин» может свирепствовать более 15 дней.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия непогоды

Последствия непогоды / © Associated Press

На востоке Китая в сутки эвакуировали более миллиона человек из-за тайфуна «Дельфин», который принес проливные дожди и сильный ветер. В стране предупреждают об угрозе наводнения и оползней.

Об этом пишет The Guardian.

В Шанхае к вечеру 9 августа было эвакуировано 215 600 человек. Метеостанция в центре города зафиксировала самый высокий уровень осадков за 24 часа за последние более 150 лет.

Последствия непогоды / © Associated Press

Последствия непогоды / © Associated Press

Аэропорт Шанхая отменил около 1500 рейсов и эвакуировал более 30 тысяч пассажиров. Шанхайский порт Яншань переместил с причалов более 500 малых и средних судов в укрытие.

Несколько дней интенсивных дождей, вплоть до 12 августа, могут повлечь за собой масштабные наводнения и оползни, поэтому власти призвали людей оставаться в помещениях во время ливней.

Последствия непогоды / © Associated Press

Последствия непогоды / © Associated Press

Напомним, ученые из Японии заявили, что температура поверхности океана оказывает существенное влияние на интенсивность тайфунов в западной части Тихого океана. Новое исследование показало, что из-за глобального потепления экстремально сильные шторма в будущем могут возникать чаще.

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