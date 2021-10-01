Тайфун парализовал Токио: отменены рейсы, темень в домах и массовая эвакуация

Местные власти просят жителей покинуть свои дома.

Мощный тайфун "Миндулле" накрыл Токио. Из-за стихии было отменено 357 авиарейсов, а без света остались жители более 6 тысяч домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

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Кроме этого, в результате непогоды было отменено паромное сообщение в Токийском заливе и перекрыто несколько железнодорожных сообщений между Токио и городом Нагоя.

Известно, что тайфун уже рядом с островом Хонсю и со скоростью 35 километров в час направляется на северо-восток.

Порывы ветра достигают в центре атмосферного вихря 60 метров в секунду.

Ожидается, что основной удар тайфуна придется на префектуру Тиба, поэтому местные власти обращаются к жителям города Кацуура с просьбой покинуть свои дома. Сейчас к эвакуации готовятся почти 7 тысяч человек.

Как сообщалось, в конце июля в Токио, где проходила Олимпиада-2020, накрыл мощный тайфун. Из-за непогоды в столице Японии отменили все авиарейсы.

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