Тайфун "Рай" на Филиппинах унес жизни более 200 человек: подробности

Тайфун "Рай" на Филиппинах унес жизни более 200 человек: подробности

Правительство выделит два млрд песо (около $40 млн) на доставку воды, продовольствия, палаток и других предметов первой необходимости людям в пострадавших районах.

Число погибших на Филиппинах тайфуна "Рай" возросло до 208 человек.

Об этом информируют местные СМИ со ссылкой на представителя национальной полиции, - пишет "Интерфакс".

Люди погибли в основном на островах Себу и Бохол.

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям сталкивается с трудностями при оценке полного ущерба, нанесенного отдаленным островам, ведь эту работу затрудняют перебои с подачей электроэнергии и поврежденная инфраструктура.

Правительство выделит два млрд песо (около $40 млн) на доставку воды, продовольствия, палаток и других предметов первой необходимости людям в пострадавших районах.

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Более 332 тысяч человек были эвакуированы до приближения тайфуна, 15 тысяч из них попали в эвакуационные центры.

Около 20 штормов и тайфунов обрушивается на Филиппины ежегодно. Архипелаг расположен в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, в котором находится большинство вулканов на Земле и где происходит множество стихийных бедствий.

Напомним, что тайфун "Рай" движется на северо-запад со скоростью до 240 км/ч. Накануне губернатор островов Динагат Арлин Баг-ао разместила на официальном сайте местных властей заявление, в котором указала, что остров с населением около 180 тысяч "сравняло с землей". Она призвала предоставить провинции еду, воду, временные убежища, топливо, гигиенические наборы и медикаменты.

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