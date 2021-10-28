Тайка возмутилась, что не знала о ремонте на доме, и перерезала трос малярам на 26 этаже

Теперь женщина обвиняется в умышленном убийстве и повреждении имущества.

Трагедией чуть не обернулась попытка двух маляров закрасить трещину на наружной стене высотки на Таиланде.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Жительница дома, взбешенная, что ее не предупредили о технических работах — просто отрезала им одну из вспомогательных веревок. Ребята повисли на высоте 26 этажа, не в состоянии спуститься. На видео они умоляют супругов с 26 этажа запустить их на балкон, чтобы выбраться из ловушки. Пара спасла ребят.

А вот перерезавшую веревку женщину теперь обвиняют в умышленном убийстве и повреждении имущества.

Читайте также:

♦ "Я работаю без маски, понятно?": в Днепре водитель такси выгнал женщину из авто и шокировал пользователей Сети

♦ Невестка Кернеса попала в скандал из-за украинофобского анекдота

♦ В Днепре учительница младших классов пьянствовала на уроках

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку