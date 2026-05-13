Тайна Бермудских островов получила новое объяснение: что скрывает океанское дно

Бермудские острова / © Pexels

Реклама

Ученые раскрыли новую тайну Бермудских островов, обнаружив под океаническим дном скрытую гигантскую структуру. Она, вероятно, содержит архипелаг над уровнем моря уже десятки миллионов лет.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи из Института Карнеги и Йельского университета выяснили, что под островами расположена массивная плита легкой вулканической породы, толщина которой составляет около 19 км. Именно она работает как своеобразный «каменный плот», поддерживая поднятие морского дна.

Реклама

По словам ученых, эта структура сформировалась примерно 30-35 млн лет назад после подъема раскаленной магмы из глубин Земли. Впоследствии она остыла и застыла под океанической корой, создав более легкий слой породы, который до сих пор поддерживает архипелаг.

«В отличие от большинства поднятых океанических районов, которые зависят от действующих вулканов, чтобы оставаться высоко над волнами, волны Бермудских островов объясняются ранее невиданным геологическим событием, доказывающим, что древние вулканические остатки также могут содержать острова на месте», — говорится в материале.

Для исследования специалисты использовали более 20 лет записей сейсмической активности. Анализ волн землетрясений позволил увидеть строение пород на глубине более 40 км без дополнительного бурения.

«„Бермудские острова — увлекательное место для изучения, поскольку их геологические особенности не соответствуют классической модели мантийного шлейфа. Это свидетельствует о существовании других процессов в мантии Земли, которые еще недостаточно изучены“, — отметил исследователь Уильям Фрейзер.

Реклама

Ученые также напоминают, что район Бермудского повышения давно связывают с разнообразными аномалиями, в частности, необычными магнитными сигналами и более слабыми гравитационными показателями. Впрочем, исследователи подчеркивают: эти явления имеют естественное геологическое происхождение и не представляют опасности.

Ранее ученые зафиксировали новый тектонический разлом под Замбией, который в будущем может стать причиной разделения Африки на две части. Речь идет о рифте Кафуэ — участке масштабной Юго-Западно-Африканской рифтовой системы протяженностью около 2500 км. Она простирается по территориям от Танзания до Намибия. По мнению исследователей, именно эта зона со временем может превратиться в новую тектоническую границу между Нубийской и Сомалийской плитами.

Новости партнеров