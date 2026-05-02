Мир
75
1 мин

Тайна мумии из подвала раскрыта: кем был загадочный житель заброшенного особняка

Жуткую находку полицейские сделали только после многочисленных жалоб соседей на ужасную вонь.

Вера Хмельницкая
В Великобритании установили личность мумифицированного тела, обнаруженного в подвале заброшенного особняка 2010 года.

Об этом пишет Daily Mail.

Расследование началось с жалоб соседей. Они утверждали полиции, что из старинного дома слышен странный запах. Полицейским пришлось пробираться по территории по лестнице из соседнего сада. Ориентируясь на запах, они вошли в подвал, где обнаружили мумию. Останки были в таком состоянии, что несколько полицейских стошнило.

Спустя 16 лет тайну мумии раскрыли. Она принадлежит ирландскому строителю по имени Фрэнк, снимавшего часть дома у его владельца — Никола Галбритера.

Во дворе Галбритера разрослось опасное инвазивное растение — рейнутрия японская. В доме лопнула водопроводная труба, вокруг которой стали собираться тучи комаров. В доме также расплодились крысы.

Мужчину несколько раз пытались обязать привести в порядок дом, но ему удавалось избегать этого.

Напомним, археологи откопали мумию мужчины, умершего около 1000 лет назад под завалами. Вероятно, он был шахтером.

