Тайна нового портрета Трампа раскрыта: кому Путин заказал картину

Путин подарил Трампу портрет работы Нкаса Сафронова

Реклама

Журналисты впервые увидели портрет президента США Дональда Трампа, предположительно подаренный ему в прошлом месяце кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Тайну портрета раскрыл его автор — российский художник Никас Сафронов.

Об этом пишет CNN.

Подарок американскому президенту доставил его спецпредставитель Стив Уиткофф, который в интервью ведущему подкаста Такеру Карлсону описал картину как «прекрасный портрет» кисти «ведущего российского художника». При этом, по словам Уиткоффа, Трамп был «явно тронут». Однако до сих пор портрет не показывали широкой публике.

Реклама

Картина Сафронова изображает Трампа с поднятым вверх кулаком на сцене после неудачного покушения на него во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания, в июле 2024 года.

© скриншот с видео

«Для меня было важно показать кровь, шрам и храбрость Трампа во время покушения на его жизнь. Он не сломался и не испугался, а поднял руку, чтобы показать, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает», — рассказал художник.

Издание отмечает, что Сафронов уже написал несколько портретов мировых лидеров, включая покойного Папу Франциска, президента Индии Нарендру Моди и северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

По словам Сафронов, портрет президента США ему заказали «какие-то люди, которые попросили нарисовать Трампа таким, каким я его вижу». При этом художник утверждает, что не знал, кем были его заказчики, но подозревал, что это были люди из Кремля.

«Когда я начал писать портрет, я понял, что это может сблизить наши страны, и решил не брать за него денег, потому что подозревал, для чего предназначается эта картина», — рассказал Сафронов.

По его словам, через некоторое время с ним связался сам Путин и сказал, что лестный портрет Трампа стал важным шагом на пути улучшения отношений России и США.

Портрет Трампа, показанный журналистам Сафроновым, похож на картину, которую повесили в Большом фойе Белого дома вместо официального портрета бывшего президента США Барака Обамы.

Напомним, Путин передал Трампу его портрет как «личный подарок».