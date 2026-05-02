Тайна ранчо "Зорро": более 10 свидетелей заговорили о "развлечениях" экс-бринца Эндрю в поместье Эпштейна

Экс-принц Эндрю / © AFP

Бывших работников тайного ранчо Джеффри Эпштейна допрашивают относительно визитов экс-бринца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Члена королевской семьи подозревают в сексуальном насилии и других преступлениях.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Детективы допрашивают бывших работников имения Эпштейна

Более десятка бывших работников ранчо «Зорро», среди которых уборщики, рабочие и руководители с многолетним стажем, проходят допросы следователей из Министерства юстиции штата. Их спрашивают о том, кто находился на этой большой территории в Нью-Мексико и что они видели.

Источники сообщают, что визиты бывшего герцога были одними из главных направлений расследования.

Один источник в Министерстве юстиции отметил: «Они пересматривают все. С каждым, кто там работал, проводят беседы. Они хотят получить полную картину того, что происходило».

Детективы пытаются составить картину того, что он, Эпштейн и другие делали во время пребывания в «Зорро».

Принц Эндрю посещал поместье Эпштейна

По словам бывших работников и жертвы Эпштейна Вирджинии Джуффре, которая умерла в прошлом году, 66-летний Эндрю неоднократно посещал «Зорро».

Как утверждается, во время визитов в поместье бывший принц наладил тесные отношения с привлекательной нейрохирургом, которую следователи также разыскивают для допроса.

Ранчо «Зорро», роскошное поместье площадью 10 000 акров за пределами Санта-Фе, годами оставалось окутанным тайной. Это было одно из самых отдаленных жилищ Эпштейна, скрытое от взоров общественности. В течение десятилетий оно было предметом предположений относительно того, что происходило в его пределах.

Бывшие работники рассказали, что к ним обращались с просьбой предоставить исчерпывающие показания о времени, проведенном на ранчо. Некоторых расспрашивали о повседневной деятельности.

Других — об известных гостях и странном поведении. Один бывший работник рассказал: «Они спрашивают обо всем, особенно о (бывшем) принце Эндрю и других высокопоставленных гостях. Кто там останавливался, как долго они там были, что делали. Все очень подробно. Ничего не обходят стороной».

Среди опрошенных лиц есть как те, кто работал в главном доме, так и те, кто занимался уходом за большой территорией. Был установлен контакт с работниками ранчо, уборщиками, административным персоналом и высшим руководством.

«Остров Эпштейна» и экс-бринц Эндрю: что известно

Принц Эндрю познакомился с Эпштейном в 1999 году через свою тогдашнюю подругу Гилейн Максвелл (которую впоследствии осудили как сообщницу Эпштейна).

Тогда Эндрю неоднократно бывал в имениях Эпштейна.

Даже после того, как Эпштейна впервые осудили за секс-преступления в 2008 году, Эндрю продолжал с ним общаться. В 2010 году их сфотографировали во время прогулки в Центральном парке Нью-Йорка — этот снимок стал главным доказательством их связи.

Главные обвинения против члена королевской семьи выдвинула Вирджиния Джуффре (бывшая Робертс). Она утверждает, что стала жертвой секс-торговли Эпштейна и ее трижды принуждали к интимной связи с принцем Эндрю, когда ей было всего 17 лет. Принц утверждал, что никогда не встречался с Вирджинией Джуффре и не помнит ее. Впоследствии, чтобы избежать скандала, Вирджинии выплатили компенсацию. В прошлом году женщина совершила самоубийство.

Королева Елизавета II лишила сына всех почетных воинских званий.

Сейчас королевская семья пытается дистанцироваться от Эндрю Маунтбеттена-Виндзора.

