Тайна раскрыта через 80 лет: кем были девочки из культового фото, спасшиеся от Холокоста

Более 80 лет три девочки, изображённые на культовой фотографии, были неизвестны.

Изображение трех еврейских девочек, убегающих от нацистской Германии, стало символическим — оно появлялось в музеях, на выставках и изданиях. Фото было сделано на Ливерпульском вокзале в Лондоне, но более 80 лет лица девушек оставались тайной. До сих пор.

Об этом пишет BBC.

Инге не помнит, как было сделано это фото, и десятилетиями даже не знала о его существовании.

Пятилетняя девочка вместе со своей десятилетней сестрой Руфь сбежала из своего дома в Бреслау (ныне Вроцлав, Польша), из Германии, в которой они жили.

Их мать и младшая сестра остались там и были убиты в Освенциме.

Инге даже как пенсионерка не осознавала, что она и умершая в 2015 году Рут навсегда стали символами Холокоста и Киндертранспорта — операции по массовой эвакуации еврейских детей из нацистской Германии в 1939 году.

Она натолкнулась на это изображение в книге "Никогда снова" историка Мартина Гилберта. "Это было большим сюрпризом", — сказала Инге, имевшая девичью фамилию Адамеч.

“Он только что выпустил книгу “Три маленькие девочки”, поэтому я написала ему и сказала, что мы живы. Люди говорят, что я похожа на Ширли Темпл. Почему я улыбаюсь? Посмотрите на Руфь, она была очень удивлена. И еще – я не знаю, кто эта третья девушка с куклой”, – рассказала Инге.

Девочка с куклой на самом деле была 10-летней Анной Кон, прибывшей на том же поезде вместе с девушками со своим братом-близнецом Гансом, позже названным Джеральдом, из Галле, Германия.

На оригинальной стеклянной пластинке изображения можно заметить штаны Ганса.

Как и Инге и Руфь, Анна не помнила момента съемки фото, хотя она помнила ту поездку и куклу.

Она скончалась в 2018 году, но рассказала о своем опыте в интервью Лондонскому университету. "Я помню, как мы ехали через Голландию, и хорошие женщины давали нам булочки и лимонад", — сказала она.

“Мы прибыли на вокзал Ливерпуль-Стрит этим поездом из Харвича, и я так следовала установленному порядку, что меня удивило то, что сиденья были обиты, а не деревянные, и мне очень волновало, что, возможно, ошиблись и посадили нас в первый класс», — вспомнила женщина.

Она продолжила: “Также меня волновало, что мы едем к вокзалу Ливерпуль-Стрит, поскольку я думала, что мы едем в Лондон, а Ливерпуль был где-то в другом месте. Однако мы прибыли в этот большой зал. Я держала в руках куклу, которую назвала Эвелин”.

Анна впервые узнала это фото, когда ее брат заметил его на выставке в Кемденской библиотеке в Лондоне, посвященной 50-летию Киндертранспорта.

Ее дочери-близнецы Дебби и Хелен Сингер отметили, что она всегда очень интересовалась этими двумя другими девушками на фотографии.

Затем, в январе, более чем через 80 лет после съемки фотографии, ее дочери обнаружили правду, наткнувшись на аудиосериал BBC.

История "Девушки: Дом-приют во время Холокоста" рассказывала забытую историю приюта на северо-востоке, где Инге, которая сейчас имеет фамилию Гамильтон, и Руфь провели часть войны.

«Это был День памяти жертв Холокоста, и моя подруга послала мне ссылку на новость на веб-сайте BBC», — сказала Хелен и добавила: «Я подумала: «Почему она посылает мне эту ссылку», я прокрутила страницу вниз и увидела фото с мамой и именами двух других девушек, Рут и Инге. Мы были очень взволнованы. Я написала Дебби, что мы нашли тех девушек», – рассказала женщина.

В апреле Инге наконец-то встретилась с дочерями Анны в Имперском военном музее в Лондоне, где это фото выставлялось более 20 лет, чтобы узнать больше об обеих семьях и произошедшем после съемки.

"Инге — это особый человек в нашей жизни", — сказала Дебби, добавив: "Я думаю, мама очень гордилась бы нами. Она всегда говорила об этих двух маленьких девочках, и тот факт, что мы их нашли, был бы для нее очень важным".

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