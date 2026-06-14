Тайна раскрыта: что означают зеленая и оранжевая точки вверху экрана iPhone

Оранжевая точка на экране iPhone / Фото: Apple

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Многие из нас пользуются устройствами Apple с тех пор, как себя помнят. И когда вам кажется, что вы уже знаете о своем iPhone все, обязательно появляется какая-то новая деталь, заставляющая задуматься.

В последнее время владельцы iPhone массово начали обращать внимание на загадочные оранжевые и зеленые точки, появляющиеся в верхней правой части экрана рядом с иконкой мобильной связи. Этот вопрос спровоцировал бурные дискуссии в социальных сетях, пишет Unilad.

Все началось с того, что один из пользователей соцсети X (Twitter) поинтересовался: «Мне интересна разница между зеленым и желтым (оранжевым) светом. Кто-то знает, чем они отличаются?

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Пост быстро стал вирусным, и в комментариях люди сразу начали выдвигать свои теории — не обошлось и без шуток.

«Зеленый означает, что твой iPhone подделка прямо из Temu, а что такое оранжевый — я не знаю», — написал один пользователь.

Другой добавил более жуткую версию: «Зеленый означает, что за вами следят. Оранжевый — что вас слушают».

К счастью, Apple имеет официальную страницу поддержки, которая развеивает все мифы и успокаивает пользователей, четко объясняя назначение индикаторов.

Что на самом деле означают цветные точки

Оранжевая точка: означает, что какое-либо из программ на вашем iPhone в этот момент использует микрофон.

Примечание Apple: этот индикатор может отображаться как оранжевый квадрат, если включена функция дифференциации без цвета в меню Параметры > Доступность > Дисплей и размер текста.

Зеленая точка: означает, что приложение использует либо камеру, либо камеру вместе с микрофоном.

Эти индикаторы являются важной функцией безопасности Apple, которая помогает контролировать, какие приложения имеют доступ к вашей камере или микрофону в режиме реального времени, защищая вашу конфиденциальность.

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Что еще нового в Apple?

Напомним, что на недавней Всемирной конференции разработчиков (WWDC) Apple раскрыла множество деталей о предстоящей iOS 27. Одной из самых ожидаемых фишек стало обновление для владельцев AirPods.

Уже этой осенью наушники получат кастомный эквалайзер (EQ). Это позволит пользователям самостоятельно настраивать трехполосный эквалайзер (низкие, средние и высокие частоты) под свой вкус.

Кроме того, Apple расширяет функционал GymKit: владельцы AirPods Pro 3 смогут синхронизировать данные о частоте сердечных сокращений через iPhone прямо во время прослушивания аудио. Новый кастомный эквалайзер будет совместим с AirPods Max 2, AirPods Pro 3 и AirPods 4.

Напомним, даже полностью разряженный iPhone можно найти благодаря функции Find My, но для этого важно заранее включить несколько настроек.

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