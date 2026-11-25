Убийство 16-летней девушки в Канаде раскрыли спустя 58 лет / © Pexels

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Канадским правоохранительным органам потребовалось почти шесть десятилетий, чтобы установить личность подозреваемого в убийстве 16-летней Жаклин «Джеки» Данливи. Раскрыть преступление, совершенное в 1968 году, удалось благодаря современным технологиям анализа ДНК.

Об этом пишет UNILAD.

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Подозреваемым оказался Майкл Джозеф Мур, который более четверти века проработал в пожарной службе. На момент гибели девушки ему было 25 лет. Мужчина скончался в 2018 году. Как отметили в полиции, если бы он до сих пор был жив, его арестовали бы в связи с убийством подростка.

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Прорыв в расследовании удалось достичь благодаря сотрудничеству правоохранительных органов с судебно-медицинской лабораторией Othram в Техасе. С помощью генетического анализа специалисты искали потенциальных дальних родственников подозреваемого. Именно исследование родственных связей помогло установить его личность.

Кроме того, следователи провели дополнительные опросы, собрали новые доказательства и получили образцы ДНК для сравнения.

Трагедия произошла 9 января 1968 года в канадском городе Лондон, расположенном в провинции Онтарио. В тот день Данливи закончила рабочую смену в магазине. Менее чем через два часа трое молодых людей обнаружили её тело на территории школы в нескольких милях от места работы.

Вскрытие показало, что девушка скончалась в результате асфиксии. Позже также появилась информация о травме головы и сексуальном насилии.

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О подозреваемом известно, что он был уроженцем Ирландии и переехал в Канаду за год до трагедии. После гибели Данливи Мур начал работать в пожарной службе Лондона, которой посвятил 28 лет. На момент ухода в отставку он имел звание капитана.

Начальник полиции Тай Труонг отметил, что на протяжении почти шести десятилетий семья Данливи жила с болью утраты, не зная, кто несет ответственность за смерть девушки. По его словам, даже если расследование затрудняется, зацепки исчерпаны или с момента преступления прошло много лет, полиция не освобождается от ответственности за расследование особо тяжких преступлений.

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