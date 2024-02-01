Тайна века: найден самолет, который мог принадлежать летчице Эрхарт, исчезнувшей в 1937 году

Ученые заявили, что, вероятно, обнаружили обломки самолета американской пилотесы Амелии Эрхарт.

Об этом пишет The Washington Post.

Компания Deep Sea Vision, занимающаяся исследованием океана из Южной Каролины, утверждает, что сделала снимок самолета из эхолота. Его размер и контуры совпадают с Lockheed Electrа. Именно на нем последний раз летала Амелия, исчезнувшая еще 2 июля в 1937 году, пытаясь стать первой женщиной-пилотесой, облетевшей планету.

Если это подтвердится, открытие может стать огромным шагом вперед в раскрытии одной из самых больших тайн авиации.

Амелия Эрхарт / Фото: Getty Images

Deep Sea Vision утверждает, что с помощью подводного дрона, оснащенного высокотехнологичным радаром и экипажа из 16 человек, она обнаружила объект на глубине примерно 5 км и в 160 км от острова Хауленд. Это место, где женщина должна была приземлиться для дозаправки.

"Учитывая все это вместе взятое, вам будет сложно убедить меня, что это не самолет и не самолет Амелии", — сказал NPR основатель Deep Sea Vision Тони Ромео.

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Пилотеса, уроженка Кансы, была первой женщиной-летчицей, которая сама пересекла Атлантику. Но во время своего путешествия в 1937 году она и штурман Фред Нунан загадочным образом исчезли над центральной частью Тихого океана, не оставив следа.

Ни их тела, ни самолета так и не были обнаружены, несмотря на многочисленные попытки в течение десятилетий. Ее исчезновение породило множество теорий заговора, варьирующихся от вполне реальных до невероятно надуманных.

Но действительно ли Deep Sea Vision нашла их самолет, нужно еще проверить. Эксперты сходятся во мнении, что это будет непростая задача, ведь процесс идентификации и перемещения находки может занять годы.

Но Ромео эта перспектива не смущает – он взволнован больше, чем когда-либо.

"Возможно, это самое интересное, что я когда-либо делал в своей жизни", – сказал он WSJ. "Я чувствую себя десятилетним ребенком, отправляющимся на поиски сокровищ".

Команда сохраняет месторасположение самолета в тайне и планирует вернуться туда для дальнейших исследований.

Напомним, вертолет NASA на Марсе совершил последний полет и вышел из строя. Аппарату не удалось выполнить его программу.

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