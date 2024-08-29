Тайна "замороженного Иисуса", найденного в пещере, наконец-то разгадана через 47 лет — фото

Сотрудники ФБР наконец-то идентифицировали мужчину, который был найден замерзшим в пещере в штате Пенсильвания, США.

Об этом сообщает Daily Star.

"В течение 47 лет этот человек оставался неопознанным. Безымянной фигурой", — сказал коронер Джон Филдинг III. "Сегодня я имею честь объявить, что благодаря твердой решимости федеральных, государственных и местных органов, коронерский отдел округа Беркс подтвердил личность этого человека. Его имя Николас Пол Грабб, 27-летний мужчина из Форт-Вашингтона, штат Пенсильвания".

16 января в 1977 году, в разгар одного из самых холодных месяцев в истории Пенсильвании, двое туристов обнаружили замерзший труп неизвестного мужчины – теперь известно, что это Николас Пол Грабб – на Аппалачской тропе в городке Олбани, штат Пенсильвания.

Николас Пол Грабб / Фото: WGAL

Мужчина, который, по словам одного из пользователей X, является "вылитым Иисусом Христом", был описан как белый мужчина в возрасте от 25 до 35 лет, с голубыми глазами и рыжеватыми вьющимися длинными волосами. На момент смерти у него была полная мессианская борода, а также загадочный шрам в форме буквы "Т" на левой стороне подбородка. Его даже нашли в пещере, как и Иисуса, который провел три печально известных ночи в одной пещере после своего распятия.

Николас Пол Грабб / Фото: WGAL

Официальные лица утверждают, что не было явных признаков преступления, а наиболее вероятной причиной смерти от передозировки фенобарбиталом и пентобарбиталом называют самоубийство. Власти еще не приняли окончательного решения по поводу причины смерти, сообщает Fox29.

По официальным данным, Грабб служил в Национальной гвардии армии Пенсильвании в роте C 1/111 пехотной дивизии до того, как был с почестями уволен в 1971 году.

Николас Пол Грабб / Фото: Berks County Coroner's Office

За последние 15 лет, по данным следствия, не менее 10 человек были связаны с Граббом по отпечаткам пальцев и рентгеновским снимкам зубов.

По словам коронеров округа, останки Грабба были эксгумированы с поля Поттера в графстве Беркс в 2019 году, тогда как даже генеалогический анализ, проведенный в 2023 году, не смог установить его подлинную личность.

После того, как в начале этого месяца следователи внесли оригинальную карточку с отпечатками пальцев Грабба в национальную базу данных пропавших и невостребованных останков, эксперт ФБР установил совпадение в течение часа.

Николас Пол Грабб / Фото: Berks County Coroner's Office

"Этот случай подчеркивает сложность работы над "холодными" делами, а также значительные усилия, прилагаемые для возвращения неопознанных и невостребованных лиц к их близким", — заявили в офисе коронера. "Позитивная идентификация Грабба стала кульминацией усилий, направленных на его идентификацию и поиск семьи".

Напомним, недавно в США задержали женщину, которая может быть причастна к убийству младенца, тело которого нашли на помойке в 1987 году. Дело оставалось нераскрытым почти 40 лет.

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