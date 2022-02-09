"Тайная дипломатия": Саакашвили рассказал о четырех секретных встречах с Лукашенко

Встречи происходили еще при президенте Михо.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, задержанный в Тбилиси, во время своего президентства четырежды тайно встречался с Александром Лукашенко в Лондоне.

Об этом Саакашвили заявил во время заседания суда, сообщает "Грузия Online".

"Впервые рассказываю об этом. Это была тайная дипломатия. То, что Лукашенко до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию — это результат моих поездок в Лондон", — сказал он.

К слову, в 2019 году Лукашенко говорил, мол, готов был по примеру Москвы признать независимость Абхазии. Впрочем, остановился, ведь такой шаг повлек бы за собой введение санкций против Беларуси. По его словам, ущерб от этих санкций российские власти не готовы были компенсировать.

Напомним, несколько дней назад Лукашенко заявил: может признать Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, а Крым – частью России, "если он поймет", а российский президент Владимир Путин "скажет, что это необходимо".

В свою очередь, в Кремле отметили, что не видят необходимости посылать Минску сигналы о необходимости признания независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как региона России.

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