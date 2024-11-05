Тайная операция: Россия пыталась устроить теракты на самолетах в США — WSJ

Россию подозревают в планировании отправки зажигательных устройств на самолеты, следующие в США. Два вспыхнувших в Европе устройства были частью тайной операции РФ по установке их на грузовых или пассажирских судах.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Два взрыва произошли в июле 2024 года на складах логистической компании DHL в Германии и английском Бирмингеме.

Сотрудники западных служб безопасности заявили, что оба инцидента были частью тайной российской операции, которая имела целью совершить теракты на летевших в США и Канаду грузовых или пассажирских самолетов, говорится в материале.

Следователи уже выяснили, что изготовленные устройства – электрические массажеры, имплантированные легковоспламеняющимся веществом на основе магния.

В разведке убеждены, что за диверсионно-взрывной компанией стоит российская ГРУ.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков, которого The Wall Street Journal попросил прокомментировать, в очередной раз все возразил.

"Мы никогда не слышали никаких официальных обвинений. Это традиционные необоснованные инсинуации СМИ", — сказал он.

По заявлению европейских властей, Россия стоит за расширенной диверсионной кампанией, в частности, подверглись Британии и Чехии, атаки на трубопроводы и кабели передачи данных в Балтии, вмешательство в водоснабжение в Швеции и Финляндии.

Напомним, стало известно, что Россия мобилизовала своих симпатиков в Молдове, однако Май Санду удалось победить на выборах президента.

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