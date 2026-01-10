Тайная война России против Запада: британская разведка предупредила об "экспорте хаоса"

Путин готовит спецоперации против Запада / © ТСН.ua

Новая руководительница британской разведки МИ6 Блез Метревели предупредила о многогранной угрозе со стороны России, объяснив, что режим Путина будет продвигать на Запад «экспорт хаоса».

Об этом пишет издание Independent.

По словам Метревели, Путин провоцирует новую «эру неопределенности», старательно переписывая неписаные правила конфликта.

Как отмечает издание, глава британской разведки говорит о сценарии не открытых военных ударов, а скрытых атак из «серой зоны».

«Мы все знаем о существовании запланированных диверсий, убийств, хакерских атак, киберпреступности и атак дронов. Такие концепции хорошо известны и прочно укоренились в общественном сознании», — говорится в публикации.

Однако, по мнению экспертов по безопасности, новым элементом этой тайной войны Кремля станет использование частных лиц, организаций, движений и компаний, которые тайно действуют в интересах России.

В этом контексте издание упоминает о Яне Марсалеке, который был операционным директором Wirecard, немецкой компании по обработке платежей, и почти 10 лет работал на российское разведывательное агентство ГРУ.

Также упоминается мелкий преступник Дилан Эрл, главарь поджога склада в восточном Лондоне, где хранилась помощь Украине, который был завербован онлайн российской ЧВК «Вагнера».

«Когда мы думаем о российской агрессии и попытках посеять раздор среди западных союзников, нам следует расширить наше представление о том, насколько далеко Кремль готов зайти во всех сферах жизни, чтобы вызвать разрушения и распространить беспокойство», — пишет издание.

Новая руководительница MI6 не случайно обратила внимание на масштабы тайной сети «серой зоны» России и вред, который Москва может нанести уязвимым целям, используя скрытых агентов.

«Поскольку война в Украине приближается к своему пятому году, а усилия по достижению мирного соглашения продолжаются, мы можем ожидать усиления активности в этом пространстве. Великобритания и Европа должны быть готовы», — подытожило издание.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев опубликовал на своем аккаунте X видео удара «Орешником» по Львовщине и пригрозил войной в Европе.