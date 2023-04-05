Тайная жизнь с Кабаевой и самая дорогая в мире яхта: связист ФСО раскрыл детали личной жизни Путина

Глеб Каракулов — капитан Федеральной службы охраны, до середины октября 2022 года работавший инженером в управлении президентской связи и сбежавший из России — подтвердил, что дворец Путина на берегу Черного моря действительно строился для диктатора.

Об этом он сказал в интервью центру "Досье".

"Из самого громкого — это дворец Путина. Все там начали через неделю (после выхода расследования – ред.) пытаться отмазаться, что это какой-то апарт-отель. Конечно, мне тоже захотелось понять. Подошел к нашему сотруднику, моему коллеге. Если я езжу в неподготовленные резиденции, то он ездит и в Сочи, и в Питер на постоянной основе.То есть очень часто там проводит время. И уж он точно знает. Тем более, он отвечает за радиосвязь и все объекты, которые планируются к посещению, он их объезжает, проверяет, я у него спрашиваю: этот дворец — он есть? Он говорит: "Ну да, есть. Туда частенько езжу, связь проверяю".

Глеб Каракулов также подтвердил, что по косвенным признакам заключил о достоверности еще одного расследования команды Навального — о том, что Путину принадлежит одна из самых дорогих яхт в мире, Scheherazade. Он отметил, что в расследовании показывали списки сотрудников ФСО.

"И мне несколько фамилий показались очень знакомыми. Дело в том, что в командировках через меня проходят списки наших работников. Не только именно наших по связи, а все основные списки. И эти фамилии — непримелькавшиеся Иванов или Петров. Здесь тоже у меня никаких сомнений нет, что это действительно его яхта", — сказал бывший офицер ФСО.

Он также рассказал, что в различных резиденциях Путина созданы идентичные кабинеты, чтобы нельзя было догадаться о том, где он находится в данный момент. Кроме того, Путин любит заметать следы и отправлять свой самолет в другой город, имитируя визит, в то же время оставаясь в какой-нибудь из резиденций. Это делается, чтобы запутать иностранную разведку. Владимир Путин, по его словам, не пользуется ни мобильным телефоном, ни Интернетом.

"Вся информация, которую он получает — только от людей, которые непосредственно близки. Он живет в своеобразном информационном вакууме", — утверждает офицер спецсвязи. Также он подтвердил, что люди, которые должны находиться в одном помещении с Путиным, по-прежнему проходят двухнедельный карантин. По словам Каракулова, ему неизвестно о том, чтобы президент РФ тяжело болел.

"Сейчас он очень замкнулся. Он оградил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем самым карантином, отсутствием информации. Извратилось у него восприятие действительности", – говорит он.

Бывший сотрудник ФСО также подтвердил информацию о том, что Путин предпочитает перемещаться между своими резиденциями на специальном бронепоезде. А на Валдае он бывает чаще всего.

Вероятно, именно там у него "семейное гнездо" с бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой. По словам Каракулова, о совместной жизни Путина с Кабаевой знают все офицеры, охраняемые президентом РФ.

Во время поездок Путин всегда берет с собой переговорную кабину – куб высотой 2,5 метра с оборудованным рабочим местом. Оттуда он совершает защищенные телефонные разговоры.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин вместе с гимнасткой и вероятной мамой его детей Алиной Кабаевой живут в резиденции на Валдае и тратят деньги с кипрского оффшора Ermira Consultants, который является "общаком" для главы Кремля и его окружения.

Издание "Проект" подсчитало, что Алина Кабаева владеет недвижимостью в 120 миллионов долларов. Частично ее имения оформлены на близкие к Путину и его окружение подставные фирмы, есть и жилье, записанное на родственников.

Путин и Кабаева: действительно ли у них есть общие дети

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