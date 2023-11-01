Тайное лечение в Израиле и сыновья Путина: появились новые факты о российском диктаторе

У Путина есть "тайный" младший сын, о котором ранее информация в медиапространстве не поднималась. Однако он также болел раком.

Путин лечился от рака в 2020 году в Израиле. До этого лечения там проходил младший сын диктатора, также боровшийся с раком.

Об этом журналисту Дмитрию Гордону сообщил российский профессор Валерий Соловей.

По его словам, в Израиле сначала от рака лечился младший сын Путина, а уже в 2020 году – сам диктатор. За этим процессом непосредственно следил премьер Нетаньяху.

"На рубеже 2019-20-го годов у него была диагностирована тяжелая форма рака. Тяжелая и длительная неподдающаяся ремиссии. В феврале 20-го года ему сделали операцию израильские врачи... Они курировали лечение его, они занимались таргетной терапией. .. Почему именно Израиль? Дело в том, что перед этим в Израиле был вылечен сын, младший сын Путина, от рака. И лечение его тогда курировал непосредственно Нетаньяху, который тоже тогда был премьер-министром, поэтому Путин доверял ему", – рассказал профессор.

Он также добавил, что от Кабаевой у Путина трое детей.

"У него от Алины Кабаевой трое детей, двое из них мальчики, насколько я знаю. То, что трое детей – это точно. Она является его женой... может и венчаной, но не расписанной", — подчеркнул Валерий Соловей.

Напомним: в ГУР считают, что слухи о смерти Путина могут делаться для того, чтобы посмотреть на реакцию, в частности граждан России.

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