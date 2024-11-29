Тайну Лохнесского чудовища могут наконец-то разгадать: сенсационное открытие эксперта

По состоянию на ноябрь 2024 было зарегистрировано более 1555 случаев наблюдения Несси, хотя ученые не убеждены в его существовании.

Ученые считают, что странное природное явление может наконец-то разгадать тайну Лохнесского чудовища.

Об этом сообщает Daily Mail.

Алан МакКенна является настоящим знатоком, когда дело доходит до мелочей о Лохнесском чудовище, поскольку он был одержим идеей "Несси" еще с детства.

В декабре 2021 года он решил использовать все свои знания о чудовище с длинной шеей с пользой и основал свою фирму Loch Ness Exploration (LNE). Базирующаяся в Шотландии добровольная исследовательская группа была создана для "наблюдения, фиксации и изучения естественного поведения "Несси" и редких явлений, которые, возможно, сложнее объяснить". Как и многие из тех, кто работал до них, у этой команды есть целый арсенал гаджетов, которые помогают им в исследовании.

МакКенна объяснил, что он использует дроны и гидрофонное оборудование, записывающее и обнаруживающее звуки под водой, чтобы охватить все базы на озере. И во время своих масштабных исследований основатель LNE встретил кое-что, что, по его мнению, может объяснить вероятные наблюдения Лохнесского чудовища.

Развенчание Лохнесского чудовища

Он утверждает, что энтузиасты "Несси" могли быть введены в заблуждение, думая, что они столкнулись с горбатым существом из-за "волн, стоящих" на воде.

"Стоящая волна возникает, когда две волны от лодки с одинаковой частотой и амплитудой движутся в противоположных направлениях по поверхности озера", — рассказал МакКенна в интервью. "Когда две волны от лодки наконец-то встречаются и влияют друг на друга, это может привести к образованию такой волны".

Озеро Лох-Несс / Фото: Associated Press

Охотник на чудовище объяснил, что когда они появляются в спокойной воде, неподготовленному глазу будет легко принять их за выступающие над поверхностью "холмы".

Он снял на видео странное явление, происходившее в точке на южном берегу озера, где река впадает в легендарное озеро. Но получить видеодоказательства того, как следует от лодки вызывает стоящую волну дальше от берега, не так просто, по его словам.

"Волны и следует от лодки должны быть идентичными", — продолжил он. "Итак, имея все это в виду, теперь нужно учитывать гораздо больше, например, саму лодку, ее размер, направление движения и текущую скорость. Маленькая лодка с маленьким двигателем, безусловно, будет оставлять след, отличный от гораздо большей лодки. Это сложная процедура, особенно на открытой воде, но это может произойти.

Сбор доказательств

Тем не менее, МакКенна оптимистично настроен, что в конце концов он получит необходимые ему доказательства существования стоящих волн, даже если углубится в озеро.

"Мы знаем, что стоящие волны существуют, и о них сообщалось, но чего у нас нет, так это видеозаписей, показывающих стоящую природную волну в движении", — сказал эксперт.

Озеро Лох-Несс / Фото: Unsplash

МакКенна добавил, что он надеялся "зафиксировать как можно больше природных явлений" после запуска LNE, чтобы помочь "процессу ликвидации" и выяснить, что происходит с Несси.

Однако он прислушивается только к подсказкам местных экспертов, которые знают Лох-Несс таким, каким они видят его "ежедневно".

МакКенна продолжил: "Если вы не знакомы с озером Лох-Несс и его естественным поведением, то я верю, что многие будут обмануты водой и определенными иллюзиями – это легко сделать! На протяжении многих лет у нас было много потенциальных кандидатов на роль "Несси", таких как гигантские угри, длинные тюлени, гренландская акула, большие осетры, сомы и многие другие. Но, по правде говоря, никто из нас не знает правильного ответа, и именно это хранит эту тайну.

Читайте также: