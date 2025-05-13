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Тайны нацистских архивов: в Аргентине обнаружили 83 ящика с документами (фото)
В подвалах Верховного суда Аргентины обнаружили 83 ящика с нацистскими документами. Как они там оказались?
В подвалах Верховного суда Аргентины обнаружили 83 деревянных ящика с нацистскими документами, которые могут пролить свет на международные финансовые сети Третьего рейха. Находка произошла случайно во время подготовки к созданию Музея суда.
Об этом сообщило Верховный суд Аргентины.
Как сообщает учреждение, документы прибыли в Аргентину в 1941 году на японском пароходе «Нана-Мару» — они должны были поступить в немецкое посольство в Токио. Однако аргентинская таможня конфисковала груз, несмотря на протесты немецких дипломатов, которые утверждали, что в ящиках — только личные вещи.
Во время проверки оказалось, что в ящиках были нацистские листовки, фотографии, пропагандистские материалы и документы НСДАП. Попытка вернуть их Германии провалилась благодаря вмешательству парламентской комиссии, которая обнаружила антидемократическое содержание содержимого.
80 лет ящики лежали в архивах, но теперь их внимательно изучат. Целью является выяснить, содержатся ли там свидетельства о Холокосте или данные о финансовых операциях нацистов. К исследованию присоединились еврейские организации, что дает надежду на новые исторические открытия.
Напомним, мы показывали, как выглядят мистические места нацистов тогда и сейчас.