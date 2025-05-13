Тайны нацистских архивов: в Аргентине обнаружили 83 ящика с документами (фото)

Старые ящики найдены во время реорганизации судебного архива. Фото: Верховный суд Аргентины

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В подвалах Верховного суда Аргентины обнаружили 83 деревянных ящика с нацистскими документами, которые могут пролить свет на международные финансовые сети Третьего рейха. Находка произошла случайно во время подготовки к созданию Музея суда.

Об этом сообщило Верховный суд Аргентины.

Как сообщает учреждение, документы прибыли в Аргентину в 1941 году на японском пароходе «Нана-Мару» — они должны были поступить в немецкое посольство в Токио. Однако аргентинская таможня конфисковала груз, несмотря на протесты немецких дипломатов, которые утверждали, что в ящиках — только личные вещи.

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Во время проверки оказалось, что в ящиках были нацистские листовки, фотографии, пропагандистские материалы и документы НСДАП. Попытка вернуть их Германии провалилась благодаря вмешательству парламентской комиссии, которая обнаружила антидемократическое содержание содержимого.

80 лет ящики лежали в архивах, но теперь их внимательно изучат. Целью является выяснить, содержатся ли там свидетельства о Холокосте или данные о финансовых операциях нацистов. К исследованию присоединились еврейские организации, что дает надежду на новые исторические открытия.

Ящики с нацистскими документами. Фото: Верховный суд Аргентины

Ящики с нацистскими документами. Фото: Верховный суд Аргентины

Ящики с нацистскими документами. Фото: Верховный суд Аргентины

Ящики с нацистскими документами. Фото: Верховный суд Аргентины

Ящики с нацистскими документами. Фото: Верховный суд Аргентины

Ящики с нацистскими документами. Фото: Верховный суд Аргентины

Ящики с нацистскими документами. Фото: Верховный суд Аргентины

Ящики с нацистскими документами. Фото: Верховный суд Аргентины

Напомним, мы показывали, как выглядят мистические места нацистов тогда и сейчас.