Тайные бункеры Путина: ЦРУ раскрыло один из секретов диктатора

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) обнаружило, что кремлевский диктатор Владимир Путин руководит Россией из как минимум трех идентичных кабинетов, расположенных в разных регионах РФ. Эта система позволяет «фюреру» скрывать свое истинное местонахождение и поддерживать «информационный кокон» вокруг себя.

Об этом со ссылкой на спецслужбы рассказали журналисты Дрю Хиншоу и Джо Паркинсон в своей книге "Обмен: тайная история новой холодной войны", фрагмент которой опубликовала The Times.

Сеть идентичных кабинетов: как Путин скрывает местонахождение

Журналисты утверждают, что российский лидер руководит страной из «тщательно сконструированных, идентичных конференц-залов». Каждый из трех кабинетов «построен и обставлен по совершенно одинаковым требованиям, вплоть до точного расположения президентского держателя для карандашей с двуглавым орлом на лакированном деревянном столе».

Эти помещения, не имеющие окон, тщательно воспроизведены до мельчайших деталей, включая «десять идеально заточенных карандашей», чтобы избежать любых подсказок относительно настоящего места, где находится диктатор.

Путин, держащий в своих руках власть в России уже почти четверть века, отказывается пользоваться мобильным телефоном и редко пользуется Интернетом. Вместо этого он проводит совещания с помощью видеосвязи через монитор на передвижной стойке.

Даже ближайшее окружение работающего на него десятилетиями диктатора часто не знает, из какого из 11 часовых поясов России тот звонит по телефону. Сотрудники офиса Путина иногда объявляют, что он едет из одного места в другое, а затем отправляют пустой кортеж в аэропорт и самолет-обман. А потом Путин появляется на видеоконференции и делает вид, что находится там, где его на самом деле нет.

«Ни один из десяти идеально заточенных карандашей, никакая другая деталь в этих помещениях без окон не дают подсказки о настоящем месте пребывания Путина», — говорится в книге.

«Информационный кокон»: управление бункеров и задержание журналиста

Из одного из таких кабинетов Владимир Путин, как утверждают журналисты, отдавал приказ о задержании в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в марте 2023 года. На основании этих «бункеров эпохи Zoom» диктатор управляет страной, находящейся в состоянии войны.

Он отдает приказы командирам на фронте в Украине и закручивает гайки внутри страны. Инженеры Президентского управления связи отправляют грузовики с оборудованием по всей России, чтобы поддерживать "спецсвязь" для шифрования звонков "босса".

В то же время компьютеры на столах Путина остаются полностью отключенными от интернета. Некоторые инженеры в шутку называют это «информационным коконом», в котором живет и работает российский президент. Эта система позволяет Путину полностью контролировать информационное поле вокруг себя и принимать решения в максимальной изоляции от внешнего мира.

