Тайные файлы США: пилоты заметили "треугольный НЛО" возле Средиземноморья

НЛО / Иллюстративные фото / © UFO Sightings Daily

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Официальные военные отчеты проливают свет на причудливую встречу с таинственным объектом в воздухе, которая произошла между Грецией и Турцией при возвращении американского самолета на базу. Этот жуткий случай стал известен широким массам благодаря масштабному рассекречиванию правительственных архивов, связанных с НЛО , которое было инициировано президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет The Daily Star.

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Загадочные характеристики объекта

Согласно обнародованным данным, неизвестный летательный аппарат имел четкую треугольную форму и состоял из металла.

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Военные наблюдатели зафиксировали, что это странное судно двигалось на высоте около 7600 метров.

При этом скорость загадочного объекта составляла около 310 км в час, что вызывало беспокойство и спровоцировало расследование на высшем военном уровне.

Скрытая информация и цензура

Несмотря на публикацию отчета, американские спецслужбы до сих пор держат в секрете ряд ключевых деталей этого инцидента. Точная дата наблюдения остается сильно отредактированной, а значительные части текста обозначены специальным кодом правительства «1.4(a)», который используется для сокрытия личностей пилотов и других конфиденциальных данных.

Ранее у этого документа был строгий гриф «secret/NOFORN», что категорически запрещало передавать его иностранным спецслужбам или странам-союзникам.

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Процесс рассекречивания архивов

Обнародование этого инцидента – лишь небольшая часть масштабной правительственной программы по рассекречиванию десятков миллионов записей, которые накапливались со времен Второй мировой войны. Новые партии военных документов, необработанные видеозаписи и показания пилотов публикуются на специальном официальном портале каждые несколько недель.

Министр армии Пит Гегсет ранее комментировал этот беспрецедентный шаг, отмечая важность честного диалога с обществом относительно неопознанных аномальных явлений.

«Министерство армии движется в том же темпе, что и президент Трамп, чтобы обеспечить беспрецедентную прозрачность в понимании нашим правительством неопознанных аномальных явлений», — заявил Пит Гегсет.

«Эти файлы, скрытые за грифами секретности, давно подпитывали оправданные спекуляции, и пора американскому народу увидеть их своими глазами», — добавил чиновник.

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Напомним, американский режиссер Стивен Спилберг заявил, что верит в посещение Земли пришельцами . Часть ученых предполагает, что такой сценарий теоретически возможен, однако отмечает: убедительных доказательств этого нет.

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