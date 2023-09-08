Тайные переговоры ООН с Россией: BILD рассекретил письмо Гутерреша с предложениями по снятию санкций

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ведет переговоры с МИД РФ о возможном ослаблении санкций против России. Предполагается, что часть ограничений может быть снята в обмен на возобновление зерновой сделки. По сути этого и потребовал Кремль, устраивая шантаж с экспортом украинского зерна.

Об этом сообщает BILD, в распоряжение которого попало секретное письмо генсека Гутерреша, которое он направил еще 28 августа главе российского МИД Сергею Лаврову.

В письме, по данным издания, говорится, что ООН предлагает заключить соглашение о зерновом соглашении, включающее выполнение требований РФ.

Речь идет о снятии целого ряда санкций. Упоминаются четыре основных пункта.

Отмена санкций против Россельхозбанка в ЕС и разрешение для этого банка обходить ограничения, связанные с отключением от SWIFT

RSHB Capital SA (Россельхозбанк) будет обмениваться сообщениями с мировыми финансовыми институтами через SWIFT. Это позволит взять на себя роль интерфейса и предоставлять технические услуги для платежей, не играя при этом роли банка. Поэтому ему не потребуется банковская лицензия в соответствии с законодательством Люксембурга», — говорится в письме генсека ООН.

Также журналисты обратились в SWIFT, где косвенно подтвердили эти данные. "Мы осведомлены о дискуссиях на высоком уровне, которые сейчас проходят вокруг Черноморской зерновой инициативы, и внимательно следим за развитием событий", — отметили в SWIFT.

Страхование российских грузовых судов в Черном и Азовском морях британским страховщиком Lloyd's

“Совместно финансируемая ООН страховая компания для экспорта российских продуктов питания и удобрений может начать работу с Lloyd's в течение 4-6 недель... ООН будет поддерживать страхование, чтобы отметить важность российского экспорта для глобальной продовольственной безопасности и увеличить количество участников рынка, с конечной целью снижение расходов на страхование по сокращению российских экспортеров”, — говорится в письме Гутерреша.

Ранее в Lloyd's заявили, что не будут страховать поставки зерна из украинских портов без нового коридора под эгидой ООН. Генеральный директор компании Джон Нил заявлял, что с ООН проводятся "активные дискуссии" о новом соглашении о "зерновом коридоре" в Черном море.

Частичный возврат российским производителям удобрений их активов, замороженных в ЕС

"ООН может и дальше помогать размораживать замороженные активы российских компаний по производству удобрений в Европейском Союзе", — написал Гутерреш Лаврову. Генсек ООН попросил российский МИД предоставить "список конкретных счетов или активов" и сообщил, что "российские компании по производству удобрений должны обратиться в соответствующие национальные органы ЕС за исключением".

Разрешение российским судам с продовольствием и удобрениями швартоваться в портах стран ЕС

"ООН готов рассмотреть дальнейшие варианты облегчения доступа российских судов к портам ЕС в контексте торговли сельскохозяйственной продукцией, включая упрощенные процедуры выдачи соответствующих разрешений, в частности, перед выходом из российских портов", — говорится в письме. Отмечается, что с этой целью представители ООН уже провели переговоры с Европейской комиссией и отдельной властью (Германия, Бельгия, Испания, Нидерланды).

Кремль еще не согласился на предложение ООН. Однако отмечено, что российская сторона отвечает, потому что считает условия "слишком хорошими, чтобы быть правдой" и сомневается в реальности выполнения плана ООН.

Напомним, турецкий президент Реджеп Эрдоган и российский президент-диктатор России Владимир Путин не смогли договориться о возобновлении "зернового соглашения".

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