Тайные переговоры: в США обсуждают возможную встречу Трампа с Ким Чен Ином в следующем месяце

Лидер КНДР Ким Чен Ин и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Чиновники администрации президента Дональда Трампа частно обсуждают возможность организации встречи между американским лидером и его северокорейским коллегой Ким Чен Ином во время его предстоящего визита в Азию в следующем месяце. Однако источники, знакомые с ситуацией, выражают скептицизм по поводу того, что эта встреча в конце концов состоится.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники администрации.

Фактор Трампа: желание встретиться

Пока чиновники не начинали серьезного логистического планирования, необходимого для организации такого визита. Это связано с тем, что между Вашингтоном и Пхеньяном не было прямой связи, которая имела место во время первого президентского срока Трампа. В частности, первое обращение Трампа к северокорейскому лидеру осталось без ответа, поскольку КНДР отказалась принять письмо.

Реклама

Белый дом сосредоточен на организации встречи с лидером Китая Си Цзиньпином на фоне обострения торгового напряжения между двумя странами.

Однако Дональд Трамп публично и приватно выражал желание встретиться с Ким Чен Ином. Его интерес особенно возрос после того, как в августе он принимал президента Южной Кореи Ли Чже Мьона. Ли пригласил Трампа посетить встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, предположив, что это может стать отличным случаем для встречи с Ким Чен Ином.

«Я сделаю это, и мы проведем переговоры. Он хотел встретиться со мной. Мы с нетерпением ждем встречи с ним, и мы улучшим отношения», — сказал Трамп о северокорейском лидере.

Сам Ким Чен Ын также выразил готовность сесть за стол переговоров во время выступления перед парламентом КНДР в прошлом месяце. В Северной Корее ожидают, что США откажутся от своей пустой одержимости денуклеаризацией и захотят мирного сосуществования с Северной Кореей на основе признания реальности.

Реклама

История стремительных встреч и препятствия

Хотя громкие саммиты между Трампом и Ким Чен Ином в его первый срок не достигли главной цели – сдерживания ядерной программы Северной Кореи, они продемонстрировали, насколько быстро может измениться ситуация.

Например, последняя встреча между двумя лидерами в 2019 году была организована в спешке, после того, как президент США пригласил Ким Чен Ина встретиться в демилитаризованной зоне (ДМЗ) через Twitter менее чем за 48 часов. Тогда Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию изолированной Северной Кореи.

Однако обстоятельства пока отличаются. Отношения между двумя Кореями тогда были значительно теплее. Теперь же, по данным Министерства объединения Южной Кореи, никакого общения между Сеулом и Пхеньяном по поводу возможного саммита Северная Корея-США нет. Кроме того, хотя команды безопасности Белого дома уже совершили две поездки в Южную Корею для изучения локаций, они не посещали район Пханмунджома (ДМЗ), где состоялась последняя встреча. Это свидетельствует о том, что повторение поспешного саммита 2019 пока не планируется.

Напомним, в прошлом месяце Ким Чен Ын заявил о разработке новой ядерной доктрины КНДР . Обновленный курс объединит усиление ядерного потенциала с развитием традиционных вооруженных сил. Ожидается, что детали этой концепции будут официально представлены на девятом съезде Трудовой партии Кореи.