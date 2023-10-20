Тайные проделки Лаврова: на кого похожа дочь Захаровой и с кем глава МИД РФ развлекается на яхтах

Главный дипломат России не раз заводил служебные романы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров много лет назад запал на рядовую тогда сотрудницу ведомственного издания Марию Захарову, которую впоследствии сделал своей фавориткой. Еще одной спутницей женатого министра в его путешествиях на яхты и виллы была сотрудница МИД Светлана Полякова.
Об этом рассказала в эфире телеканала FREEДOM бывшая депутат Госдумы РФ, российская оппозиционерка и блогер Мария Максакова.
Бешеный флирт с Захаровой
По ее словам, пока жена Лаврова, филолог по образованию, скромно работала по специальности и преподавала русский язык и литературу в библиотеке постоянного представительства России в ООН, которое он тогда возглавлял, ее "жеребец" поскакал в Москву в командировку и случайно встретил в здании МИД корректоршу ведомственного издания "Вестник МИД" Марию Захарову.
Сергей Лавров, утверждает Максакова, так увлекся ее молодечеством, озорством и разгульным характером, что решил прихватить Захарову с собой в Нью-Йорк.
Впоследствии на фоне слухов об этой интриге, Лавров заставил Захарову и водителя в постпредставительстве РФ "изобразить внезапно вспыхнувшие чувства" и сыграть свадьбу.
"Там же в США у Захаровой в 2010-м году родилась дочь очень похожа по экстерьеру на этого "коня в пальто", на водителя она похожа гораздо меньше... Поэтому, вероятно, министр продолжал все эти годы проявлять к ней благосклонность", — рассказала Максакова.
Подруга для совместных путешествий
Блогер утверждает, что позже Лавров завел еще одни близкие отношения, опять же закрутив служебный роман, с некой Светланой Поляковой.
“С этой Светланой Поляковой они регулярно вместе путешествуют на какие-то яхты, виллы. Здесь нужно также особо подчеркнуть, что этого якобы "скрепного коня" почему-то радуют все эти "нескрепные" ценности", — отметила Максакова.
По ее словам, подобный отдых на яхтах и виллах Лаврову регулярно организует российский олигарх Олег Дерипаска.
"Туда тоже любит ездить еще и дочь Поляковой Полина. И вот она без колебаний публикует кадры в Инстаграмме, где сообщает о том, что там она себя чувствует просто как дома", — отметила блогер.
Напомним, ранее российский оппозиционер Марк Фейгин рассказал, что среди так называемой кремлевской элиты "модно" жить на две семьи. В частности, так живут министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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